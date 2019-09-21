921地震20周年 郭台銘發文緬懷 「扮演富國利民政策推手」

921 大地震屆滿 20 周年，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘也在臉書發文緬懷，除強調危樓不居、事前防範的重要性，更指出，要積極扮演富國利民政策的推手，「認真並規模化投身於驅動社會向前的志業」。

20 年前的 921 地震，奪走 2400 多條人命，郭台銘發文表示，除緬懷逝者、堅強面對生活，也要懂得感恩大地，思考如何與土地自然共生共榮。

郭台銘指出，過去作為企業家，時常以捐款方式投入公益，但去年花蓮大地震發生當晚，他重新思考金錢的意義，捐款能不能用於減少地震、預防地震，讓災害從「事後救治」，變成「事前防範」。

因此，他希望能運用大數據、人工智慧的技術來提早預知地震，對地震災害提早防範，因為有這麼多的危樓，要讓居民提前了解、加以防範，這才是對社會及家園有所幫助的實事。

至於，要如何才能安居樂業，郭台銘認為，首先就是「危樓不居」，要如何改善居住安全，是政府的責任，也是企業的責任，更是每一個人都該關心，自己的家園自己守護。

郭台銘指出，過去透過永齡基金會積極投入急難者的救護與協助，推動愛心捐款協助賑災，接下來，會為那些握過的雙手而努力，更積極扮演富國利民政策的推手，「認真並規模化投身於驅動社會向前的志業」。

最後他也強調，有居家安全和良好的社會福利，人民心靈安定才能安居樂業、國富民強，台灣才會更好，願天佑台灣，人民平安。