〈熱門股〉訊連轉投資玩美移動獲阿里巴巴投資 月線連4紅

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 受惠阿里巴巴參與其轉投資公司玩美移動新一輪融資，且阿里巴巴將與玩美移動展開戰略合作，加上第 3 季 EPS 可望挑戰逾 4 年來新高，激勵本周股價走勢凌厲，周五 (20 日) 跳空拉出長紅日 K，終場收在 104 元，股價周漲逾 7%，站穩 5 日線與月線之上，且月線已連 4 紅。

訊連子公司 CyberLink.Com 先前公告處分投資性不動產，預計處分收益約 274 萬美元 (約合新台幣 8506 萬元)，本季就可望完成交易，挹注第 3 季財報表現。法人預估，此次子公司處分投資性不動產，將貢獻訊連第 3 季每股純益約 1 元，且由於本業獲利表現持穩，訊連第 3 季 EPS 可望挑戰逾 4 年來新高。

訊連新一代創意導演家族上周亮相，公司去年起將創意導演家族由先前的買斷制，轉型為訂閱制，來自訂閱制的訂單比率也由 2017 年的 3.5% 大幅成長，今年已有逾 6 成既有用戶轉為訂閱制，租賃模式表現持續增溫，預期今年第 4 季起，將產生可觀的循環性營收。

除 PC 訂閱制的創意導演家族外，訊連另一引擎包括 FaceMe (人臉辨識) 技術具高度成長潛力，已有上百個正在洽談中的案例，且 FaceMe 整合即時通知系統 (U Alerts)，已成功打入美國醫院與零售商，並獲國內金融、警政與停車場等採用，將在明後年陸續建置，可望為後市營運增添強勁成長動能。

訊連第 2 季稅後純益 8688.9 萬元，季增 47.8%，年減 38.5%，每股純益 1.04 元；上半年稅後純益 1.46 億元，年減 19.3%，每股純益 1.74 元。