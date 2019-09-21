美股盤後 — 美股四巫日豬羊變色 中國取消美農場參訪

週五 (20 日) 美國公布新一波陸貨關稅排除清單，美股早盤喜揚，然而隨著盤中意外傳出，中方取消美農場參訪行程，川普表示無需趕在 2020 大選前達成協議，加上季度四巫日結算，美股急轉直下，晶片股一片血紅，終場四大指數同步收低。

週五 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 159.72 點，或 0.59%，收 26935.07 點。

那斯達克指數下跌 65.21 點，或 0.80%，收 8117.67 點。

標普 500 指數指數下跌 14.72 點，或 0.49%，收 2992.07 點。

費城半導體指數下跌 29.07 點，或 1.83%，收 1563.00 點。

標普 11 大板塊有 8 個板塊下跌，非必需性消費、資訊科技與工業板塊領跌；醫療保健、公用事業與能源板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.46%；Netflix (NFLX-US) 下滑 5.53%；臉書 (FB-US) 下滑 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 1.50%。

晶片股兵敗如山倒，賽靈思 (XLNX-US) 領跌 6.82%。Nvidia (NVDA-US) 下滑 2.40%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.29%；英特爾 (INTC-US) 下滑 1.65%；美光 (MU-US) 下滑 1.32%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.39%。

殖利率走跌，銀行股集體失血，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.70%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.80%；高盛 (GS-US) 下跌 0.69%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.16%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.29%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 0.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.22%。

焦點個股

賽靈思 (XLNX-US) 首席財務長宣布 10 月 23 日將離職，拖累其股價下跌逾 6.82%，至每股 96.55 美元，促使費半指數連帶下滑。

皮沃妥研究集團 (Pivotal Research Group) 將 Roku 股票評為「賣出」，目標價設為 60 美元，理由是行業競爭激烈，估值被嚴重高估。週五 Roku (ROKU-US) 股價下滑 19.22% 至每股 108.05 美元。

華爾街分析

週五美中談判消息多空參雜，加上「四巫日」攪局，股市波動加劇，交易量高於平均值，美股道瓊上演紅翻黑行情，終場該指數下跌逾 150 點。

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

「四巫日」是指美國市場於季月（三月、六月、九月、十二月）第三個星期五之四種衍生性金融商品到期結算日，預期中商品價格會有較大的波動。

美國公布新一波關稅排除清單，中方貿易代表取消參訪美農田，美國總統川普稱不需要趕在 2020 大選前達成協議，尋求達成完整的貿易協議。

Advisors Asset Management 首席投資策略師 Matt Lloyd 表示：「美中貿易情況就像變戲法一樣反覆，而這樣的情況將持續。我認為在 2020 年之前美中不會達成任何條件。」

Baird 市場策略師 Willie Delwiche 表示：「在這種情況下，更令人擔憂的是，做決定的是中國，而不是川普。」