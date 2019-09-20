〈蘇揆立院報告〉高鐵南延屏東 交通部4路線可行性評估即將完成

行政院長蘇貞昌日前宣布高鐵南延屏東一案，立委今 (20) 日質詢指出，目前已造成台灣高鐵 (2633-TW) 股價波動，8 萬多名股東權益受損，對此，蘇貞昌表示，未來建設將由政府投資，並非全由高鐵負擔。蘇貞昌強調，這不僅是為屏東，而是整個台灣軌道運輸的提升，目前 4 條路線的可行性規劃，交通部評估即將完成。

蘇貞昌今日赴立法院報告明年度中央政府總預算案，並備質詢。國民黨立委曾銘宗與民進黨立委鍾佳濱皆向蘇貞昌提出高鐵南延屏東問題。

蘇貞昌指出，高鐵延伸至屏東，這不只是為屏東，是為整個台灣軌道運輸的提升，在西部高鐵、東部快鐵的構想下，屏東這塊一定要連起來，才能達到目的。

曾銘宗詢問，交通部的審查是否一定通過，交通部長林佳龍表示，高鐵南延 4 條路線可行性評估即將完成，政策上要推動，技術上也能克服，程序上也會嚴格審查。

曾銘宗進一步提問，由於台灣高鐵是上市公司，泛公股比例占 45.13%，但政府提出高鐵南延方案已造成股價波動，從 9 月 9 日的 37.9 元跌至今日的 36.6 元，導致 8 萬多名股東權益受損，對此，蘇貞昌表示，未來高鐵南延屏東將由政府投資興建，並非全由高鐵公司負擔。

鍾佳濱則詢問，高鐵南延所需經費，是否能比照 F-16 軍購案，採特別條例、特別預算支出，蘇貞昌未正面回應，僅表示過去政府推動重大建設時，確實重北輕南，因此，政府建設、區域平衡要有大魄力，讓建設可以帶動每個地方，才是國民平等、區域平衡。