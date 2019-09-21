Libra 監管憂慮恐難消？外媒：Mark Zuckerberg 飯局對話美國議員

《華盛頓郵報》9 月 19 日報導，Facebook 創始人 Mark Zuckerberg 近日在一場飯局上遭美國多名議員拷問。民主黨參議員 Mark R．Warner 表示，議員們除了表達「對社交平台隱私問題、不良內容的擔憂」外，還對 Facebook 擬議推出的穩定幣 Libra 提出具體問題。

Warner 表示，「我非常擔心的一件事是，雖然 Facebook 曾經說過，如果得不到美國監管機構的批准就不會推出 Libra。然而，就我們所知，許多跡象表明 Facebook 可能會選擇先在其他國家推出 Libra。所以，有人沒在說實話。」

此外，參議員 Richard Blumenthal 也出席了這場飯局，他說，「我們談到了科技產業面臨到的挑戰，包括 Facebook 一再未能保護選舉安全和消費者隱私。我關注的是隱私保護方面的挑戰。」

另一方面，美國眾議院金融服務委員會計劃將在 9 月 24 日召開聽證會，向美國證券交易委員會（SEC）詢問有關加密貨幣以及 Libra 的問題。據了解，SEC 主席 Jay Clayton 將協同多名委員 Robert Jackson、Elad Roisman、Allison Lee 和「加密教母」Hester Peirce 出席聽證會。

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