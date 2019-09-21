智利央行總裁：央行數位貨幣雖好 但區塊鏈不是必要

智利央行總裁 Mario Marcel 表示，雖然央行數位貨幣（CBDC）可能會帶來好處，但也不必然需要區塊鏈。

上週，Mario Marcel 在經濟合作發展組織（OECD）的「全球區塊鏈政策論壇」小組討論中發表了上述說法。他表示，央行數位貨幣「並非創新概念」，而且大約在即時總額清算系統首次上路時就已存在。

Mario Marcel 表示，當一個特定系統的數個參與方必須共用資訊帳本，又或是參與方沒有信任機制，而必須使用無法被篡改的系統時，區塊鏈技術才會比較有用處。

然而，當央行發行貨幣時，無論是實體貨幣或數位貨幣，都應該要被賦予信任。此外，所有市場參與者都應該要能夠取得敏感資訊，像是數位央行貨幣交易。

舉個例子，Mario Marcel 表示，正在試驗中所發行的烏拉圭數位貨幣 e-Peso 就不是基於區塊鏈，而 Mario Marcel 個人顯然也不熱衷於發行央行數位貨幣，他表示，尤其是包括新興經濟體在內的各國應該評估其他替代方案，像是快速支付解決方案。

有意思的是，智利央行目前正在探索區塊鏈的其他應用，像是債券等。Mario Marcel 表示，智利央行已與當地中央證券存保機構（SCD）合作，探討以區塊鏈發行債券的可行性。他說，概念證明（proof-of-concept）正在進行中，預期會在 11 月公布。

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