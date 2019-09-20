三星Note 10、A系列在台銷售報捷 台供應廠受惠

台灣三星今 (20) 日宣布，在新機 Galaxy Note10 系列及 Galaxy A 系列帶動下，8 月手機銷售量稱霸冠軍，其中，Galaxy Note10+ 256GB 開賣 10 天，就登上 Android 銷售排行冠軍，台灣三星表示，銷量比前一代 N9 系列成長 20% 目標不變。法人表示，三星手機暢銷，台光學元件廠大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW) 與散熱廠雙鴻(3324-TW) 等，營運將受惠。

台灣三星副總陳啓蒙日前表示，儘管 5G 時代來臨，消費者換機意願時間拉長，加上旗艦手機定價偏高，不過，三星剛推出不久的 S10 系列，銷售表現不俗。

另外，三星也看好，搭配優惠方案，Note 10 將持續帶動業績成長，預期 Note 10 系列銷售量，將比前代 Note 9 系列成長 2 成，且 Note 10 + 更將占整體 Note 10 系列銷量的 70%。

台灣三星表示，Note10 系列在 8 月 23 日開賣，其中，Galaxy Note10+ 256GB 在 10 天內，就攻上 Android 旗艦單機銷售排行第一，銷售動能可望延續，此外，Galaxy A20、A50、A70 也穩站銷售排行榜前十名，後勢持續看俏。

台灣三星指出，Note10 系列推出後衝出佳績，銷量朝較前代成長 20% 的目標前進，且挹注高階機種銷量，帶動整體產品布局往黃金比例 3：3：4(高階: 中高階: 中階)。