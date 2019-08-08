〈三星新機發表〉Galaxy Note10亮相 帶旺台供應鏈營運

三星於今 (8) 日發表年度旗艦機 Note10 及 Note10+，兩款機種都將採用高通處理器、0.35mm 散熱板、多鏡頭等，台廠包含晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、光學元件廠大立光 (3008-TW)、玉晶光、散熱廠雙鴻 (3324-TW) 等台系供應鏈，可望受惠。

Galaxy Note10 系列搭載全新 7 奈米製程，採用高通 S855 或 Exynos 9825 處理器，性能提高 20-30%，法人表示，將為台積電出貨添動能。

由於兩款新機將推出 5G 版本，散熱需求大幅提升，三星首度採用 0.35mm 散熱板，法人看好，未來 5G 商轉將有更多手機導入熱板，散熱廠可望直接受惠，相關概念股包括雙鴻、超眾 (6230-TW) 等。

鏡頭方面，Galaxy Note10 系列前置鏡頭為 1000 萬雙像素自動對焦單鏡頭，其中，Note10 有 3 顆主鏡頭，包括 1200 萬畫素、1200 萬畫素光學變焦及 1600 萬畫素的 123 度超廣角鏡頭，Note10 + 主鏡頭則再多上 ToF 景深鏡頭，鏡頭數量增加，也可帶旺光學廠大立光、玉晶光 (3406-TW) 等供應鏈。

此外，Note 10 系列主打超音波屏下指紋辨識，且提升演算法、軟體，能更快速解鎖，市場點名，將帶動 GIS-KY(6456-TW)、神盾 (6462-TW) 等營運動能。