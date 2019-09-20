台股盤中－IC設計、散熱領軍 中小型股活潑 力守10900點之上

美股受聯準會降息、貿易戰協商不確定因素，四大指數多空交戰，漲跌互見，台股今 (20) 日以平盤開出，小漲 13.4 點，隨後 IC 設計、散熱等族群領軍，指數站穩 10900 點，惟預估成交量仍萎縮，僅約 1000 億元，盤勢由中小型股帶頭衝，季底作帳行情氣氛濃。

觀察權值股今日表現，權值三王今雖力守盤上，但漲幅收斂，大立光、鴻海漲幅近 1%，台積電則維持平盤，其他權值股方面，和泰車、緯穎漲逾半根停板，儒鴻漲逾 4%，旺宏也有超過 3% 漲幅。

類股表現部分，受蘋果、華為新機陸續發表上市，激勵 IC 設計族群表態，立積開高走高漲逾 8%，帶動同族群信驊、致新、世芯 - KY 也有 4% 的漲幅，創意、威盛、聯發科、新唐也在盤上表現。

散熱族群中，泰碩早盤大漲逾 7%，站上月線，雙鴻也漲逾 4%，超眾、奇鋐也有 2% 漲幅，面板廠彩晶釋出下半年展望，訂單能見度看到 10 月，車載工控比重逐步拉升，今股價漲逾 3%，站上年線，面板雙虎友達、群創也在盤上表現。

營建股則受南港都更案過關激勵，國產攻漲停、鄉林也漲近半根停板，帶動同族群宏盛、中工、冠德、國建、華固、遠雄等表現也不俗。

盤面上弱勢族群，則集中在航運、金融、鋼鐵、塑膠、生技醫療族群。

法人表示，台股即將進入月底結帳，在量能無法有效放大下，短線將維持高檔整理，可先留意具題材性的族群、個股表現。