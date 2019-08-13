〈三星新機登台〉Galaxy Note10系列8/23開賣 銷量拚比前代成長2成

三星今 (13) 舉辦 Galaxy Note10 系列台灣上市發表會，宣佈兩款手機將於 8 月 23 日與全球同步開賣，台灣三星副總陳啓蒙表示，目前新機數量已備妥，預期銷量將比前一代 N9 系列成長 20%。

Note10 系列將於 8 月 15 日開始預購，並於 8 月 23 日上市，不過台灣尚未推出 5G，將先以 LTE 版本為主。

價格方面，Galaxy Note10 建議銷售價格為 31900 元；Galaxy Note10 + 分成兩種規格，其中，12G+256GB 建議售價 36900 元，12G+512GB 建議售價為 39900 元。

其中，Note10+ 最高售價為 39900 元，陳啓蒙表示，是三星有史以來單價最高的手機，但若搭配優惠方案，加上電信商、經銷商將推出資費方案，消費者感受上未必認為是最貴手機。

處理器方面，台灣 Galaxy Note10 系列搭載全新 7 奈米製程，首度採用高通 S855 2.8GHz 處理器，性能提高 20-30%。

陳啓蒙表示，儘管 5G 來臨，消費者換機意願時間拉長，加上旗艦手機定價偏高等因素，不過，三星剛推出不久的 4G S10 系列，銷售表現仍不俗，加上搭配優惠方案，仍看好 Note 10 帶動整體業績成長，預期 Note 10 系列銷售量，將比前一代 Note 9 系列成長 2 成，且 Note 10+ 將占整體 Note 10 系列銷量的 70%。

三星大中華區總裁權桂賢出席記者會表示，Galaxy Note 系列在台灣已銷售 300 萬支，屢登上全球銷售排行；總經理李大成也指出，三星相當重視台灣市場，歷代旗艦機上市時，都將台灣列為首發市場。