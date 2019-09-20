印度央行總裁：通膨穩定低於目標值 仍有進一步降息空間

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，印度通貨膨脹仍低於目標值，因此仍有進一步降息的空間。

Das 在孟買「彭博印度經濟論壇上」發表講話指出，雖然在沙烏地阿拉伯油田設施遭到轟炸後油價飆升，但其漲勢可能受到遏制，因此不會對貨幣政策或通膨帶來太大影響。

Das 強調，印度目前通膨遠低於 4%，並且預計未來 12 個月也會如此，在如今經濟成長放緩時，這使得他們仍有降息空間。

他表示，貨幣政策委員會將考量這些因素，以及研究團隊對經濟成長與通膨的預測，在 10 月的會議上做出利率決定。

在印度成長來到 6 年低點時，央行今年已 4 次降息。Das 指出，央行當前首要任務是促使經濟復甦。與此同時，他們還要對抗油價動盪及美中貿易戰的逆風。

印度依賴石油進口，80% 需求由進口供應，油價若持續上升，將會擴大印度經常帳赤字，並讓印度盧比處於更大的壓力之下。

不過，Das 認為油價上揚的機率有限，他指出，只要油價維持在約每桶 65 美元水準，就不會對通膨帶來太大挑戰。

同時，印度央行也繼續關注美國及全球央行的寬鬆政策，Das 表示，聯準會本週降息將有助刺激新興市場的資金流入，他們也會密切監控。

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