〈美延遲祭中關稅〉「川普投顧」再出手 標普期貨上漲直逼歷史高點 離岸人民幣強升

美國總統川普的推文又一次發揮市場影響力。在他週四 (12 日) 表示，將延遲加課 2500 億美元中國進口商品至 10 月 15 日之後，美國股指期貨隨著亞洲股市和人民幣走高而上漲，日圓及美國公債則下挫。

這一消息直接反映在美股期指，標普 Emini 期貨價格上漲 0.6% 或 17 點，至 3020 點，距離 7 月 26 日的歷史高位僅 7 點，而道瓊斯指數上漲超過 140 點。

標普直逼歷史高點 (圖表取自 Zero Hedge)

亞太股市中最早開盤的日本及澳洲股市均高開，日股漲幅一度升破 1%，其餘亞洲股市開盤後也普遍上揚。

外匯方面，離岸人民幣兌美元快速拉漲，升破 7.10 關卡，升逾 150 點。美元兌日圓升破 108，寫 8 月 1 日以來新高，盤中漲幅一度達 0.19%。

(圖表取自 Zero Hedge)

10 年期美債殖利率上升 2 個基點至 1.76%，澳洲 10 年期政府公債殖利率升基點至 1.16%。

商品部分，西德洲原油上漲 0.7% 至每桶 56.12 美元。黃金下跌 0.3%，至每盎司 1,492.98 美元。

中國週三發布美國商品關稅豁免清單，做為「友善回應」，美國總統川普宣布了新一波關稅延遲開徵。

CMC Markets Plc 駐雪梨首席市場策略師 Michael McCarthy 表示，這些變化的數量和性質來看，其實更具象徵而非實質意義，但仍然受到投資人的歡迎。