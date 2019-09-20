兩個月靠線上基金操作贏回20萬 大贏家擁有這檔基金！

史上首次基金真實交易競賽於日前結束，1400 人公開分享交易資訊參加比賽。績效王第一名「信義小魯蛇」以績效 17.06% 拔得頭籌；獲利王第一名「先賺先贏」穩扎穩打透過配息獲勝，兩位各贏得 20 萬獎金。

鉅亨總經理楊定國表示，首次基金真實交易賽，交易分享的人數成長 30%，不少參賽者投資眼光精準。為鼓勵更多人關注基金、交換投資訊息，基金老司機會不定期舉行活動，給投資人實質上的交流。

此次活動分享基金知識，吸引 2000 多人參加小學堂問答活動，題目結合時事、有趣。

績效王第一名「信義小魯蛇」投資金額未滿 20 萬元，近兩年操作股票型基金居多，近一年績效擁有 17%，這次比賽靠著投資兩檔股票型基金，跳脫保守的操作方式，才能在兩個月內擁有好績效。搭配鉅亨買基金的低手續費，降低成本。

另外，從前年開始「信義小魯蛇」買進宏利環球土耳其股票基金，之後每月定時定額加碼，比賽期間他也持有安本環球世界資源股票基金，而這兩檔基金碰上 6-7 月受到美國降息與美中談判好消息的激勵，宏利環球基金土耳其股票 Beta 值高達 1.17、大漲 16.02%；加上當時原物料類股大漲 6.2%，帶動安本環球世界資源基金，成功讓信義小魯蛇和第二名拉開 6％以上的績效差距。由此觀察，基金投資標的涵蓋全世界，基金波段操作可創造良好的績效。

獲利王第一名「先賺先贏」比賽期間投資金額超過 100 萬元，申購並加碼安聯和鋒裕匯理，最後以配息安聯收益成長基金獲利最高贏得大獎。

比賽期間，最多參賽者持有的基金品牌是安聯、貝萊德、鋒裕匯理、摩根以及路博邁和 NN。最多人持有的標的則是安聯收益成長基金、鋒裕匯理新興市場債券以及路博邁 NB 新興市場本地貨幣。

總結比賽，透過基金老司機讓投資人觀察到贏家的投資組合建構模式、學習基金的操作。