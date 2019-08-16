影／購車管道變多元 晉升「賓士一族」非夢事

賓士是豪華車的代表，甚至是身分的象徵，但許多人發現，近幾年路上的賓士變多了，難道是台灣經濟變好、有錢人變多？還是賓士變便宜？其實是現在購車管道多元化，有助降低了購車成本。本集鉅亨《盤後下午茶》介紹三種購車方式，包括總代理車商、外匯車、原廠認證中古車，可滿足不同的經濟條件與需求，讓擁有賓士不再是夢。

事實上，賓士近年開始積極拓產車系陣容，不僅滿足高端消費者需求，更以「新世代豪華小型車」（NGCC）強力進攻年輕族群，入門價只要 150 萬，比起傳統車款便宜許多，甚至跟國產頂級休旅車差不了太多錢，成功吸引年輕世代的注意力。

那麼想入手賓士，有沒有什麼管道可以減輕一些財務壓力？汽車達人葉毓中說「外匯車」是近年相當熱門的選項。所謂「外匯車」指的是貿易商從國外進口的「原廠中古車」，通常是在國外已領牌上路 2-3 年的車，但車況良好、里程數也 OK，所以具有價格優勢，而且可以掛上新車牌。

但外匯車就跟中古車一樣，會有車況、維修服務等問題，所以一定要找信譽與商譽良好的外匯車商，並且資訊公開透明，就能降低買到問題車的風險。

如果預算充足、怕麻煩，想購入全新車款的消費者，那麼就「直上原廠」。目前賓士總代理為了因應外匯車的蓬勃發展，除了祭出許多低利方案，還可以量身訂做合約，合約期滿可以選擇以續留、換購或歸還，靈活依照財務狀況調整狀況。

那麼預算有限、或想把錢花得更精打細算一點的消費者，葉毓中推薦「原廠認證中古車」是個安心、安全且高 CP 值的選擇。因為原廠認證等於對品質背書，車格審核也非常嚴格，第一關就過濾掉事故車、泡水車，除了把關車源，還會做超過百項的測試。此外，銷售過程也跟買新車一樣，讓你有賓至如歸的感覺，甚至可以選擇原廠保固。

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