新聞

對莫迪經濟學失望！外資拋售印度股票達45億美元

對莫迪經濟學失望！外資拋售印度股票達45億美元 (圖：AFP)
對莫迪經濟學失望！外資拋售印度股票達45億美元 (圖：AFP)

根據《彭博》報導，6 月以來，全球基金經理人已拋售 45 億美元印度股票，曾經被視為新興市場的發展潛力股，如今卻面臨 20 年來最大資金撤退潮。

印度股票面臨大量拋售 (圖：彭博)
印度股票面臨大量拋售 (圖：彭博)

2019 年第 1 季，印度 GDP 增速降至 5.8% 至 5 年低點，第 2 季 GDP 成長率 5% 創下 6 年來最緩慢一季，當前失業率更是來到 45 年高點，

再者，受到經濟擴張疲軟，印度汽車銷售頹勢難止，今年 8 月汽車銷售銳減 4 成，創下史上最大減幅，原因更彰顯出該國影子銀行所帶來的流動性緊縮問題，因其提供國內近半數的汽車貸款，他們所面對的經濟蕭條問題越來越嚴重。

國家經濟遭遇種種逆風，市場普遍認為，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 改革行動緩慢，擔心未來印度可能出現結構性放緩，重創該國 2 兆美元的股票市場，影響國際企業進駐意願。

莫迪政府上周向出口商祭出 70 億美元的稅收減免優惠，再加上此前公布的購買車輛稅收優惠，以及放寬外國投資等，作為回應美中貿易戰帶來的衝擊。不過，在預算赤字的壓力下，經濟學家警告，印度需要足夠穩健的長期成長率，才能支撐就業機會增長，降低陷入結構性衰退的風險。

孟買 Kotak Institutional Equities 分析師 Sanjeev Prasad 表示，在政府面臨財政危機之下，結構性改革對於提升國家 GDP 增長至關重要。

高度關注印度經濟的投資者認為，印度政府必須放寬對土地購買限制、提升國有企業私有化的數量，以及建立呆帳銀行抵銷企業資產負債表上的不良債務等。

MSCI 印度指數從 2018 年 8 月的歷史高位下跌 9%，使得該指數的長期估值溢價超過 MSCI 全球指數，且跌至 16 年來最低水平。

MSCI 印度指數長期估值溢價超過 MSCI 全球指數 (圖：彭博)
MSCI 印度指數長期估值溢價超過 MSCI 全球指數 (圖：彭博)

不僅外國投資者對印度的態度變得更加悲觀，一些印度企業對莫迪任期內的國家經濟表現也抱持悲觀態度。

消費品公司聯合利華董事長 Sanjiv Mehta 警告，他的公司製造的肥皂和洗髮水能抗衰退，卻不能防止經濟衰退。塔塔汽車執行長 Guenter Butschek 亦表示，印度汽車產業的成長故事「即將崩潰」。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家 Upasana Chachra 近期下調印度經濟增長預期，並表示，若政府未給予即時反應，將使企業面臨長期放緩風險。

儘管印度印度經濟未見起色，資金大幅外流。相關數據顯示，今年外資購股規模仍達 68 億美元，在亞洲市場表現僅次於中國。

本篇文章不開放合作夥伴轉載

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞