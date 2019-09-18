對莫迪經濟學失望！外資拋售印度股票達45億美元

根據《彭博》報導，6 月以來，全球基金經理人已拋售 45 億美元印度股票，曾經被視為新興市場的發展潛力股，如今卻面臨 20 年來最大資金撤退潮。

印度股票面臨大量拋售 (圖：彭博)

2019 年第 1 季，印度 GDP 增速降至 5.8% 至 5 年低點，第 2 季 GDP 成長率 5% 創下 6 年來最緩慢一季，當前失業率更是來到 45 年高點，

再者，受到經濟擴張疲軟，印度汽車銷售頹勢難止，今年 8 月汽車銷售銳減 4 成，創下史上最大減幅，原因更彰顯出該國影子銀行所帶來的流動性緊縮問題，因其提供國內近半數的汽車貸款，他們所面對的經濟蕭條問題越來越嚴重。

國家經濟遭遇種種逆風，市場普遍認為，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 改革行動緩慢，擔心未來印度可能出現結構性放緩，重創該國 2 兆美元的股票市場，影響國際企業進駐意願。

莫迪政府上周向出口商祭出 70 億美元的稅收減免優惠，再加上此前公布的購買車輛稅收優惠，以及放寬外國投資等，作為回應美中貿易戰帶來的衝擊。不過，在預算赤字的壓力下，經濟學家警告，印度需要足夠穩健的長期成長率，才能支撐就業機會增長，降低陷入結構性衰退的風險。

孟買 Kotak Institutional Equities 分析師 Sanjeev Prasad 表示，在政府面臨財政危機之下，結構性改革對於提升國家 GDP 增長至關重要。

高度關注印度經濟的投資者認為，印度政府必須放寬對土地購買限制、提升國有企業私有化的數量，以及建立呆帳銀行抵銷企業資產負債表上的不良債務等。

MSCI 印度指數從 2018 年 8 月的歷史高位下跌 9%，使得該指數的長期估值溢價超過 MSCI 全球指數，且跌至 16 年來最低水平。

MSCI 印度指數長期估值溢價超過 MSCI 全球指數 (圖：彭博)

不僅外國投資者對印度的態度變得更加悲觀，一些印度企業對莫迪任期內的國家經濟表現也抱持悲觀態度。

消費品公司聯合利華董事長 Sanjiv Mehta 警告，他的公司製造的肥皂和洗髮水能抗衰退，卻不能防止經濟衰退。塔塔汽車執行長 Guenter Butschek 亦表示，印度汽車產業的成長故事「即將崩潰」。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 經濟學家 Upasana Chachra 近期下調印度經濟增長預期，並表示，若政府未給予即時反應，將使企業面臨長期放緩風險。

儘管印度印度經濟未見起色，資金大幅外流。相關數據顯示，今年外資購股規模仍達 68 億美元，在亞洲市場表現僅次於中國。

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