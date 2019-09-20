禮尚往來 美國對中國公布437項加徵關稅排除產品

近期中國公布一批加徵關稅排除清單，而美國貿易代表辦公室 (USTR) 也在當地時間 17 日，公布 3 份對中國加徵關稅商品排除清單通知，超過 400 項商品在免除加徵關稅之列。

與之前幾次不同的是，此次排除清單涉及美方自去年宣布對中國進行 3 波，金額達 2500 億美元加徵關稅的商品。

這次關稅排除清單共涉及 437 項商品，排除的商品主要為各類儀器設備零組件、有機合成材料、日用品、化學製品、紡織品、機電設備、化工製品、鋼鐵製品等。

這些商品分別分布在美國去年以來宣布的 340 億美元、160 億美元、2000 億美元這 3 批對中國加徵關稅的商品中。

從 2018 年 12 月 28 日至今，USTR 共公佈了 11 批次的商品排除清單。而 9 月 17 日 USTR 公布的 3 批次排除清單中，是首度將上述 3 波加徵中國關稅商品納入其中，這是過去從未發生過的。

此次美國公布最近的關稅排除清單，對中國出口企業、美國進口企業和美國消費者來說均是利多，主要在於免除關稅商品不少與聖誕節有關，如 LED 燈飾等等。

這對於將要過聖誕節的美國消費者而言，是個好消息。美國彼得森國際經濟研究所曾發布的一份調查顯示，在美國人消費的中國製造產品 TOP10 中，聖誕節用品和聖誕燈飾分別名列第三位和第十位。

美國人口普查局的數據顯示，考慮到庫存需求，美國 80% 進口燈飾的採購都在每年的 8～10 月完成，而中國商品佔這些美進口燈飾的 85% 左右，並且幾乎美國人所用的所有 LED 燈都來自中國。

多位不同產業的人士表示，此次排除清單的公布，對中國相關領域的出口企業也是利多，尤其目前正值努力爭取聖誕訂單的企業。

但令市場更興奮的是，這有沒有可能是中美貿易合談的一個契機。

