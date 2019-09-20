美中副手級談判登場 聚焦農產品採購 中方參訪美農田釋善意

美中副手級面談週四 (19 日) 華府先行登場，為期 2 天，為下月華府登場的高層級貿易談判做好準備，這是近 2 個月以來首次舉行的貿易面談。

本輪談判主要聚焦於農業議題上，包括美國要求中國大幅增加對美國大豆和其他農產品的採購，此外還將召開會議討論強化中國智慧財產權保護與改善強制技術轉讓等議題。

白宮顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週四受訪時表示，美中談話氣氛趨暖。

美國農業部長帕度 (Sonny Perdue) 週四表示，中國代表團釋出善意，下星期將同美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 參訪美國多個農場，並與農民直接面談，為談判營造和諧的氣氛。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 將在十月初和中國國務院副總理劉鶴舉行新一輪面對面談判。梅努欽表示，「人民幣操縱」問題將是十月新一輪美中談判的重點。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週四表示，目前尚不清楚中國想要什麼，但未來幾週將會揭曉。羅斯表示：「我們需要修正美中兩國之間的不平衡，而不僅僅是當前的貿易逆差。」

此外，美中是否在下月會達成任何協議，亦是華爾街關注的焦點。

外媒 12 日 引述五名消息人士透露，白宮政府官員討論向中國首度提供一項臨時的貿易協議，這項協議將推遲，甚至取消美國對中國的部分關稅，來換取中國兌現智慧財產權和農業採購方面的承諾。

白宮中國政策顧問白邦瑞週四受訪時表示，若在短期內無法達成美中貿易協議，川普準備升級美中貿易戰。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進對此回應，就我所知中方並不像美方所想的那樣急於達成協議。