美參議員懷疑川普濫權 干涉4車廠反壟斷調查

根據路透社報導，兩位美國民主黨議員週四 (19) 要求白宮轉交文件，以證明總統川普是否干涉司法部對四家車廠進行的反壟斷調查，這 4 家汽車製造商皆拒絕遵守川普政府更寬鬆的空氣污染和里程規定，並另外與加州定達成空汙標準。

川普推特抨擊與加州政府斯制定空汙協定的車廠 (圖片: 川普推特)

眾議院司法委員會主席 Jerrold Nadler 和反壟斷小組委員會主席 David Cicilline，要求白宮律師 Patrick Cipollone 和司法部反壟斷部助理檢察長 Makan Delrahim 交出任何有關與川普通訊的相關文件。

福特 (F-US)、本田 (HMC-US)、福斯和 BMW 這 4 家汽車製造商在 7 月達成協議，將遵守加州空氣資源委員會 (CARB) 制訂的更嚴格排污標準，而非川普政府推翻前總統歐巴馬任內訂定的規定和標準。

福特、本田、福斯和 BMW 這 4 家汽車在 7 月另與加州政府達成空汙協議 (圖片: AFP))

Nadler 和 Cicilline 兩位立法者寫道：「川普實際若真的介入干涉，會構成嚴重的權力濫用。」指控稱反壟斷調查，似乎是川普政府用來針對政治對手的另一項武器。

Delrahim 證實，他於 8 月 28 日致函四家汽車製造商，將在本週參議院小組面前提供證詞，但他表示他並未音因為「政治原因」而對其進行調查。

司法部和白宮沒有立即發表評論。

週三，另外三位民主黨參議員在給美國司法部長 William Barr 的一封信中表示，表示他們反對這一調查。