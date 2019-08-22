短短一天又改口！川普：不考慮減稅 美國經濟好得很

週三 (21 日) 美國總統川普堅稱，他不會採用減稅方式，來避免經濟放緩，而這距離他表示會考慮減稅政策的說法，相隔僅僅一天。

周一 (19 日) 根據華盛頓郵報報導，白宮的高級官員正在研擬薪資所得稅 (payroll tax) 減稅的可能性。目前正在初期研討階段，尚未決定是否請國會正式批准減稅措施。

稍晚，另一位白宮官員則出面否認，表示更多的減稅政策，肯定會持續放在檯面上討論，但目前對薪資所得稅的減免，不在決議範圍內。

週二 (20 日) 川普出面表示，針對減稅計畫，美國政府已經討論一段時間，並直言執行這項計畫非常簡單，他不需要獲得國會批准，就能直接能將資本利得稅與通膨連結，以降低投資人繳交的資本利得稅。

然而，僅僅相隔一天，周三 (21 日) 川普又撤回了他的言論，否認了減稅以及將資本利得稅與通膨連結的想法。

「我現在不會採取減稅，我們不需要，我們的經濟很強盛！」川普在白宮的媒體採訪中表示。

「我不喜歡這個東西 (資本利得稅與通膨連結)，對於高收入的人來說，可能很好，但是我不打算這麼做，我想為工人階級做些什麼」川普表示。

CNBC 的 Eamon Javers 認為，川普一天之內態度 180 度大轉變，主要原因，應該是官員向他報告，週二他的發言引起多少市場對美國經濟的揣測。川普的最新發言，目的是要減少市場對美國經濟的懷疑。

Eamon Javers 認為，川普注重他維持美國經濟強勁的實力，稱美國與中國等國的貿易協議做得很好，同時，急於將經濟放緩的原因，歸咎於其他人，尤其是聯準會。

週三川普又再度批評聯準會，2017 年與 2018 年升息是個錯誤的決定，稱聯準會主席鮑爾是「唯一的問題」，「像個不會推桿的高爾夫選手」。

經濟學家表示，美國現在的失業率低，消費支出回升，經濟擴張已達紀錄最長期間。不過許多警訊已經在閃爍，第二季 GDP 為 2.1%，低於第一季之 3.5%，預期下半年成長將不到 2%。