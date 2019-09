保險業風險管理趨勢論壇登場倒數 聚焦ICS、IFRS 17

金管會為促使保險公司重視風險管理,並健全保險業的經營,請財團法人保險事業發展中心規劃於 9 月 25 日及 26 日上午於張榮發基金會國際會議中心舉辦「2019 年保險業風險管理趨勢論壇」(2019 Conference on ERM in the Insurance Industry),今年論壇的議題聚焦於 ICS 與 IFRS 17。

金管會表示,為因應國際保險業風險管理與資本監理的變革,本次論壇將以「保險業變革之契機」(Surrounded on All Sides: Changes Around the Insurance Industry) 為主軸。

金管會表示,考量國際間正在推動國際保險資本標準 (ICS) 及 IFRS 17,今年論壇的議題聚焦於 ICS 與 IFRS 17,包括:國際清償能力制度的變革與遵循 - ICS 之衝擊、ICS 國際保險資本標準 - 市場調整評價法 (MAV) 之方法與相關計量、韓國 K-ICS 最新挑戰與進展、香港接軌 ICS 經驗分享 - 香港新 RBC 制度、台灣推動 T-ICS 之進展、韓國與香港 2022 年接軌 IFRS17 之衝擊與經驗分享、因應 IFRS 17 實施之資產負債管理解決方案及因應會計與資本計提新規實施之資產負債解決方案。

金管會指出,為提高保險業參與程度,本次論壇另外規劃 2 場座談會,並由 5 家國內保險公司進行經驗分享,並參與討論。

金管會表示,保險業風險管理 (ERM) 趨勢論壇自 2011 年首次舉辦,歷年已就風險管理實際經驗、風險評估標準的改革與趨勢、內部模型法、自我風險及清償能力評估制度之發展、風險的偵測與管理、金融科技創新對保險業未來發展的影響,及監理制度改革與永續發展等各項議題進行討論。金管會陸續安排與各保險業就公司國外投資風險管理、商品結構、IFRS 17 導入進行座談,促進公司重視與推動內部風險管理。

金管會表示,本次趨勢論壇參加對象將包括產、壽險公司及再保險公司的風險管理、精算、稽核及法務等相關部門的主管。會中將邀請國內外知名的監理官及專家學者進行經驗分享,藉由本次的論壇,我國保險業者可更廣泛瞭解國際間推動 ICS 與接軌 IFRS 17 的經驗與進展,對於增進保險業對我國正在推動的 ICS 與接軌 IFRS 17 相關議題之瞭解及因應,亦應有相當助益。