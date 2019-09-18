華為：5G營收將大爆發、手上已有60個商業合約

華為週三 (18 日) 表示，華為 5G 業務成果豐碩，且預計下一代 5G 無線網路將從 2020 年起在中國推出服務後，亦將為公司收入做出貢獻，華為並表示，目前已簽署大約 60 份的 5G 商業合約。

華為副董事長胡厚崑指出，華為公司的 5G 業務發展速度正在加快，但亞洲市場仍需要等待一段時間，隨著 5G 的逐漸落地，才能為收入做出較大的貢獻。

胡厚崑說道：「估計至 2020 年年中之前，事情會變得更加明朗，因為屆時中國第一批的 5G 商用推廣將達到一個階段。」

今年中國三大電信公司已陸續在 50 多個城市推出 5G 服務，此前韓國和美國等國家也已經啟動以 5G 支援的自動駕駛等新技術。

自今年 5 月，美國白宮因國家安全理由禁止美企與華為進行商業交易以來，也充分打擊到華為對美國以外的國際業務，故中國內需市場對華為來說，已變得更加重要。

(圖片：AFP)

賣 5G 技術、緩解安全疑慮？

華為創始人兼 CEO 任正非上週向《經濟學人》表示，為了解決美國造成的負面影響，他願意以一次性費用向西方企業出售公司的 5G 技術。包括專利、代碼、藍圖及生產技術。

胡厚崑週三對任正非的建議表示贊同，胡厚崑也認為，新的參與者可以幫助緩解華為 5G 設備的安全疑慮。

胡厚崑說道：「如果販售 5G 技術的提案能夠實行，那麼這將刺激全球 5G 供應鏈的競爭，這種競爭有利於消費者和用戶，也有助於行業本身。」

華為週三 (18 日) 並推出了號稱「世界上最快的人工智慧培訓集群」Atlas 900，並承諾投資 15 億美元於其開發者計劃。

華為並已訂於在週四 (19 日) 推出新的高端智慧型手機 Mate 30，儘管 Mate 30 不能預裝 Google 應用程式。

華為上個月表示，儘管美國限制令的負面影響較先前預期的低，但仍可能使今年智慧型手機部門的營收下跌約 100 億美元。