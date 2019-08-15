RBA副總裁：中美貿易戰恐導致全球自我實現式經濟衰退

據報導，澳洲央行 (RBA) 副總裁 Guy Debelle 在週四 (15 日) 提出警告，中美貿易戰可能導致全球企業推延投資決定，抑制了經濟活動，從而導致全球陷入「自我實現式」 (self-fulfillin) 的經濟衰退。

Debelle 表示，從長期來看，科技戰可能更具破壞性，讓企業不得不在東方或西方之間選擇，而無法將產品銷售全球的市場。他認為企業還在等待不確定性的解決，才會進行投資。

「最終，企業需要決定要或不要建造新廠。企業推遲相關的投資時間越長，需求就越弱，將進一步導致自我實現式的經濟衰退。」Debelle 說道。

全球正面臨著經濟衰退的擔憂，中國的工業數據疲弱，德國出口下滑，美國 10 年期公債殖利率在 1.623%，已低於 2 年期公債殖利率的 1.634%，導致債市主要的殖利率曲線反轉，讓市場崩跌，也被認為美國經濟衰退的預兆。

Debelle 認為，美國與中國的貿易爭端仍然是美國的主要風險，這場爭端也破壞了數十年來的貿易體系規則。「這從美國與歐盟之間的貿易問題，以及日韓貿易糾紛可以看出，貿易正被拿來當做籌碼，甚至連那些與貿易不太相干的問題也一樣。」

此外，Debelle 也警告說，雖然澳洲目前正受益於北京的國內刺激計劃，但是最終也將受到貿易戰後果的影響。「幾十年來，澳洲一直是以規則為基礎的全球貿易體系的主要受益者。目前貿易正可能帶來的威脅顯然是澳洲長期前景的主要風險。」