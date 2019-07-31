川普：美國將致力於與巴西達成自由貿易協定

據報導，美國總統川普在週二 (30 日) 表示，美國將尋求與巴西達成自由貿易協定，並表明與巴西總統 Jair Bolsonaro 的友好關係有助於降低美洲兩大經濟體之間的貿易壁壘。

川普向媒體表示：「我們將致力於與巴西簽署一項自由貿易協定，巴西是個重要的貿易夥伴。他們向我們收了很多關稅，但除此之外，我們喜歡彼此的這種關係。」

美國和巴西去年的雙邊貿易規模超過 1000 億美元，自去年 1 月份素有「巴西川普」之稱的 Bolsonaro 上任後，兩國的關係轉為密切。

對此，巴西外貿副經濟部長 Marcos Troyjo 表示，巴西政府已經制定了「雄心勃勃」的目標，以促進兩國之間的貿易和投資，特別是在基礎設施方面。

但是 Troyjo 也表示，任何關稅相關的談判都必須將南美洲關稅同盟「南方共同市場」(Mercosur) 的合作夥伴國家一起納入考慮，其中包括巴西、阿根廷、烏拉圭和巴拉圭。

美國商務部部長羅斯 (Wilbur Ross) 正於巴西訪問，並將與巴西總統進行會晤，以針對歐盟與南方共同市場之間就貿易協議達成原則性共識。

羅斯認為，南方共同市場與歐盟的任何貿易協議，都不應帶有阻礙與美國達成協議的「毒丸」，也表示美國與巴西兩國之間在汽車、食物、化學品、藥物等領域的規範與標準均有商討的空間。。

去年，美國政府威脅要對巴西和其他一些國家徵收鋼鐵和鋁關稅，隨後又給與巴西永久豁免權。