巴西央行降息 基準利率6 %歷史新低

巴西央行貨幣政策委員會 Copom 週四 (1 日) 召開第 224 次會議，考慮到經濟前景疲軟，退休金改革不確定性仍在，委員會一致決定將隔夜利率 (Selic Rate) 降息兩碼至 6%，超過市場預期的 1 碼幅度，這是自 2018 年 3 月以來首次降息。

《彭博社》18 位分析師預計巴西央行會降息 1 碼，有兩位分析師認為利率應維持早前歷史低位的 6.5%，路透社 27 位經濟學家中，有 14 位預測將下調 1 碼，有 10 位認為會下調 2 碼，這是近三年來投資人首次對巴西貨幣會議有如此歧見。

當前巴西的退休金改革稍微取得進展，有望提振投資人情緒並降低通膨壓力，這也使得巴西央行得以降息。

巴西退休金改革與通膨關係圖 (圖片: 彭博)

巴西央行總裁 Roberto Campos Neto 此前曾試圖淡化退休金改革與降息之間的直接聯繫。但 Copom 在 6 月份的最後一份政策聲明明確指出，改革的不確定性是降低利率的最大障礙。

考慮到全球經濟放緩的風險仍在，加上制度改革仍有風險，在 Fed 十多年來首次降息後不久，巴西貨幣委員會也加入全球偏鴿派的貨幣政策陣容。

展望未來，美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch)）認為巴西今年的借貸成本降至 4.75%，遠低於許多其他機構，包括高盛 (Goldman Sachs) 估計的 5.50%。

市場預期巴西未來 3 年通膨目標 (圖片: 彭博)

由 Focus 調查所得的的 2019、2020、2021 和 2022 年的通膨預期，分別為 3.8%，3.9%，3.75% 和 3.50%。而委員會預期今年的通膨落在 3.6%，2020 年為 3.9%。

巴西貨幣政策制定者表示，許多消費者價格指數處於舒適水平，整體通膨前景良好，2020 年目標通膨率為 4%，2021 年為 3.75%。

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