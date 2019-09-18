英國8月通膨率降至年增1.7% 創32個月低點

由於電腦遊戲和服裝的價格下跌，英國通貨膨脹率降至 2016 年 12 月以來最低。

英國國家統計局 (ONS) 週三 (18 日) 公布數據，8 月 CPI 較去年同期上漲 1.7%，低於 7 月份的 2.1%，也低於英國央行 2% 的目標。0.4 個百分點的跌幅，是 2014 年以來的最大降幅。

(圖表取自英國衛報)

統計局指出，電腦遊戲及玩具類產品在 7 月上漲之後，8 月下落約 5%，而服裝及鞋類的漲幅低於去年同期水準，是整體通膨下滑的主因。

由於缺乏通脹壓力，英國央行預計有更大的空間，在 19 日會議上維持利率不變，央行目前預計價格增長將在 2020 年底之前，均維持在目標之下。數據公佈後，英國公債殖利率下跌，英鎊下跌。

EY Item Club 經濟學家 Howard Archer 表示，通膨來到 32 個月的低點，對消費者來說是個好消息，由 7 月薪資成長達 4%，意味著民眾的實際薪資上升，有助提升購買力。

Archer 指出，由於國內政治和全球經濟處於不確定，消費者購買力的提升變得更為重要，消費者一直是經濟上最具彈性的部門，這種彈性能否維持至關重要。

此外，在沙烏地阿拉伯石油設施遭到攻擊後，使全球供應量減少 5%，有可能造成 9 月的通膨反彈。

隨著英鎊下跌及可能增加的關稅，英國央行預期，脫歐之後將出現通膨，而帶來嚴竣的政策困境。假設英國與歐盟達成協議，則有助緩解經濟打擊。