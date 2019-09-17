〈每日外資外匯觀點〉油價漲歸漲 聯準會利率決策還是會走自己的路

沙烏地阿拉伯石油設施遇襲事件加深投資人對地緣政治風險和全球經濟放緩的疑慮，市場避風情緒升溫，美元指數重啟漲勢，再度回到 98.6 之上；美國總統川普則在聯準會利率決議前夕加強對聯準會和鮑威爾的抨擊火力，再次對強勢美元表達強烈不滿。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

巴克萊 (Barclays) 預期本周聯準會將再度降息 25 個基點，聲明中可能會強調「針對全球局勢變化以及通膨壓力放緩」，但政策前瞻指引只會做出小幅調整。

美銀美林預期聯準會本周將鴿派降息，亦即降息 25 個基點，同時釋放進一步降息的指引，使得美元加重下跌的風險。不過，美銀美林分析師強調，聯準會傾向進一步降息，但降息的目的依然是政策調整，而非開啟新一輪降息周期。

德意志銀行指出，聯準會降息 25 個基點應無懸念，隨後發布的政策聲明、經濟預期都將明顯偏鴿。

川普周一在推文中再次砲轟聯準會，諷刺鮑威爾和聯準會的毫無頭緒是多麼走運，但現在油價大漲的情形下，應該要大幅下調利率，採取刺激措施，尤其目前美元處於有史以來最強走勢，十分不利出口。

Forexlive 分析師 Justin Low 指出，川普抨擊聯準會並非什麼新鮮事，本周聯準會降息 25 個基點已是勢在必行，但不要指望近期油價大漲將會改變聯準會決策。

在歐元方面，高盛表示，歐洲央行已經公布新一輪大規模寬鬆政策，但也暗示未來進一步放寬的可能性不大，該行經濟學家認為未來進一步降息的機率將受限，預期明年歐洲內行只會降息一次，調降 10 個基點，並預期未來三個月內，歐元兌美元維持在 1.10 附近震盪。