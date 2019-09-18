華為：後摩爾定律時代 達芬奇架構接棒

一年一度的華為全聯接大會今 (28) 日於上海世博會展館正式開幕，今年主題圍繞在 AI 方面，而繼 5G 與鴻蒙系統後，華為再宣布另一重要佈局「計算戰略」。

華為公布了 AI 全場景重量級產品—昇騰 910 伺服器集群「Atlas 900」。華為稱之為目前世界上訓練速度最快的訓練集群，在 Fastest cluster ResNst-50@ImageNet 測試中，華為成績為 59.8 秒，比第二名 70.2 秒的成績高出 10 秒多。

圖片: 雷鋒網

胡厚崑並在現場宣布，為了讓大家能立即使用 Atlas 900 的超強運算能力，華為已經將它布建到華為雲上，並以優惠的價格向全球科學研究機構和大學開放使用。

去年的大會上，華為首度對外發布其 AI 發展戰略及全場景 AI 解決方案，兩款 AI 晶片昇騰 910 和 310 吸引不少市場關注。今年是華為 AI 戰略的延續，華為輪值董事長胡厚崑表示運算力目前仍然是 AI 產業的基礎。

胡厚崑指出在 5G 超高速連接的帶動下，運算正向智慧時代發展。基於對於運算產業發展性，華為將擴大對其領域的投入，主要將圍繞技術、商業及生態佈局。

他進一步表示，進入智慧時代的兩大關鍵技術，連接和運算同等重要，相互合作，密不可分，而華為在運算方面的投入已超過十年。

胡厚崑提到，在摩爾定律幾乎已經走到極限的情況下，產業需要新架構，達芬奇架構誕生是自然選擇。到目前為止，達芬奇運算架構是業界唯一能夠涵蓋「端、邊、雲」全場景的處理器架構。

華為目前的處理器族群已有四大系列，包括支持一般通用運算的「鯤鵬」、支援 AI 的「昇騰」、支持智慧終端的「麒麟」，及支持智慧螢幕的「鴻鵠」。胡厚崑表示，華為未來將持續不斷地對處理器進行投資，將來還將推出一系列處理器，迎向更多的場景。