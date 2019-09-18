政策緊縮 中國8月份房市持續走弱

中國統計局最新公布的 70 城房價指數顯示，8 月份，不論是新屋還是中古屋價格，月度漲幅均較 7 月份下滑。業內人士指出，在目前穩房價、穩預期、穩秩序的方針下，建商在土地拍賣市場明顯轉為觀望。而在進入第四季，中國房市即使有機會小幅反彈，但整體下滑趨勢不變。

中國統計局 8 月份數據顯示，4 個一線城市新屋銷售價格月增 0.3%，漲幅與 7 月相同，其中，北京上漲 0.5%，上海上漲 0.3%，廣州和深圳均上漲 0.2%；年增則是 4.2%，漲幅比 7 月份下滑 0.1 個百分點。

中古屋銷售價格月增 0%，7 月則是上漲 0.3%，其中，北京下降 0.4%，上海和廣州均保持不變，深圳上漲 0.2%；年減 0.2%，是去年 6 月以來的首度下滑。

至於 31 個二線城市新屋和中古屋銷售價格月增率分別為 0.5% 和 0.2%，漲幅比 7 月份均下跌 0.2 個百分點；年增率則是分別上漲 9.9% 和 5.5%，漲幅比前一個月分別下跌 0.8 和 1.2 個百分點。

而 35 個三線城市新屋銷售價格月增 0.7%，漲幅與 7 月相同；年增 9%，漲幅比 7 月下跌 1.2 個百分點。中古屋銷售價格月增 0.8%，漲幅比 7 月份擴大 0.1 個百分點；年增 5.8%，漲幅比前一個下跌 1.3 個百分點。

同時，路透根據中國國家統計局公佈的房市數據預估，8 月中國 70 個大中城市新建商品住宅價格指數年增 8.8%，前一個月為 9.7%，已連漲 47 個月；月增 0.5%，前期為 0.6%，已連漲 52 個月。

資料來源: 路透社，鉅亨網製圖

中國「金九銀十」傳統房市銷售旺季的表現並不盡如人意，新屋價格持續走弱。今年 4 月份中國房市一度出現春，但受到房市政策再度緊縮的影響，房價月度上漲城市個數從 4、5 月的 67 個城市下滑至 6 月的 63 個城市。而到了 8 月份已減至 55 個城市，數量較 7 月再減少 5 個城市。

易居研究院指出，房價下跌主要是受近期房屋交易市場降溫、房地產融資環境緊縮、建商到位資金面的趨緊等因素影響，使得建案出現降價促銷情況。

