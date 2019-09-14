〈分析〉一文看懂：華為四大核心業務與供應鏈全景

縱觀華為的發展歷程，從 1987 年成立至今，共經歷過四次轉變。最初是草創起步階段，以農村為基地，向城市擴展業務。第二轉變則是以客戶為中心的整合式產品開發的創業階段。之後再從純通信設備商轉型為電信解決方案供應商，從原來 B2B 市場向 B2B 和 B2C 市場做轉變。

最終則是現今的雲、管、端一體化的轉型，此舉主要因應未來海量數據對 IDC 網路交換有更高需求，而華為則打造雲端一體化，協助客戶快速適應未來雲資料中心網路發展。

現今華為已是全球領先的 ICT 基礎設備和智慧終端設備供應商。華為目前業務可分為四大領域：營運商業務、企業業務、消費者業務和雲服務。

隨著 5G、AI 等數位科技不斷突破和廣泛應用，ICT 產業正在從一個垂直產業演變成橫向擴展的平台性產業，使能各行各業均能朝向數位化、智慧化轉型，驅動新一波科技革命。

華為四大核心業務相互配合

電信營運商業務

華為的營運商業務主要由八個部分組成：5G 規模部署、AI 使能自動駕駛網路、無線網路、固定網路、雲核心網、IT、網路能源和全球服務。

隨著 5G 大規模部署時點來臨，人工智慧、IoT、雲計算等技術日趨重要，電信產業作為全球數位經濟的基礎，將迎接另一個歷史性發展的機遇。

華為致力於以創新技術和解決方案，推動電信營運商持續成長及朝向數位化轉型。

企業業務

在企業業務方面，華為積極聯合客戶、合作夥伴、開發者、產業聯盟，及技術標準化的組織共同建構相互依存、共同成長的生態圈。

截至 2018 年年底，華為與 211 家全球前 500 大企業、48 家全球前 100 大企業成為數位化轉型的合作夥伴，在智慧城市、平安城市、金融、能源、交通和企業生態等領域深度佈局。

消費者業務

華為積極推動國產自主技術的研發，重視自身產品的使用者體驗，透過技術創新反覆運算和供應鏈效率提升產品性能，帶動下游產品市場比重逐步提升。

雲服務

在雲服務方面，雲業務正處於快速成長的黃金期。華為持續加強創新，推動產業進入 AI 新時代，將 AI 與產業智慧相互結合，進而提升各行各業生產力；積極推進合作共贏雲生態，促進華為雲與開發者的合作。

核心供應鏈建構華為帝國

當然，要建構起一個科技王國，是無法單靠一己之力，隨著華為壯大，其供應鏈數量也跟著增加。

2018 年 11 月，華為對外公佈 2018 年 92 家核心供應商名單，其中，美國廠商數量最多，高達 34 家，其次是中國廠商有 25 家，日本廠商 11 家，台灣 10 家，剩下 13 家廠商來自香港、韓國及歐洲的德國、瑞士、荷蘭、法國等。

華為核心廠商一覽表：

表: 鉅亨網彙整製表

表: 鉅亨網彙整製表