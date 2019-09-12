房市漲幅趨緩 中國半數城市持有房產面臨虧損

陸股券商中泰證券近期發布最新研究報告指出，在房價漲幅小於持有成本的情況下，目前中國有一半以上城市的持有房產，正在虧錢當中。

中泰證券宏觀分析師梁中華表示，過去 10 年，中國房地產的年化平均報酬率約為 14%，其中純粹來自租金的回報非常少，大部分房產市場租金回報率都在 3% 以下，因此投資房產的報酬，主要來自房價的大幅上漲。

中國各城市租金收益率皆不高 圖片：中泰證券

然而，近幾個月來，各級政府持續收緊房貸政策，導致中國房價漲幅逐漸放緩。根據中國國家統計局數據，2019 年 7 月，中國 70 個大中城市房屋數據再顯低迷，上漲城市個數較上月減少，從 6 月份的 63 個降至 60 個。

梁中華表示，在持有房產成本相對高，而房價漲幅又趨緩的情況下，投資房產者基本上只能虧錢。他以上海為例，若只論居住用途，則每年上海住房帶來的租金收益只有 1.6%，在房價不漲反跌的情況下，恐導致每年 0.4% 虧損。

左：上海持有房產之收益 右：上海持有房產之成本 圖片：中泰證券

而雖然中泰證券認為中國半數以上城市持有房產正面臨虧損，但易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，仍必須考慮房子的保值、居住等附加功能，若房價增幅超過地方生產總值增幅，就不算虧錢，目前中國很多地方房價增幅皆超過此標準，無法僅用數據判斷是否虧錢。