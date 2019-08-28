中國房市調控擴大力道 土地拍賣市場急凍

在「房住不炒」的核心原則下，中國房市調控再緊縮，導致地產業融資環境趨於緊俏，企業在土地市場的布局也開始轉向保守。根據中原地產最新公布統計數據顯示，8 月份以來，受監測的一、二線城市土地出讓收入僅達人民幣 1543 億元，平均土地溢價率為 6%，均創今年新低。

中原地產數據顯示，截至 8 月 27 日止，中國熱門一、二線城市合計土地成交 771 筆，與之前幾個月相比明顯下滑。

主要因素在於，近期中國政府從上游資金取得方式加強控管，地產業融資緊縮的預期已影響到土地拍賣市場。進入到 7 月份中國土地市場已快速退燒。

從今年以來的土地拍賣市場來看，由於去年底至今年初，中國人行大舉向市場釋出流動性，再加上鬆綁建商融資政策，使得土地拍賣市場轉為熱絡。

4 月份，中國一、二線城市土地市場熱度持續增溫，單月土地成交金額均在人民幣 3000 億元以上，溢價率也保持在 20% 左右。

不過，這個情況在下半年出現轉折。7 月份後，相關主管機關接連公布緊縮信託與海外融資等政策，均對建商買地布局造成一定影響。下半年後，土地流標現象已明顯上升，熱門城市土地溢價率明顯出現下滑。

業內人士指出，進入 9 月份，在房市相關政策維持緊縮的預期下，熱門城市的土地溢價率仍再走低。同時，不排除後續土地市場流標情況會再明顯增加的可能性。

克而瑞地產指出，鑑於當下土地市場轉冷，在供需兩方的壓力進一步增加下，市場觀望情緒將更濃。