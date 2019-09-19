 貴金屬盤後－Fed降息一碼 點陣圖示意今年不再降息 黃金先漲後跌

週三 (17 日) 黃金小幅收漲，但在聯準會 (Fed)符合市場預期宣布降息一碼後，美元走強，金價於電子交易時價格走低，整體三個月上行趨勢依然存在。

根據 Fed 週三釋出的聲明，鑑於全球形勢發展對經濟前景的影響，以及通膨壓力減弱，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調至 1.75% 至 2%，釋出的利率點陣圖顯示今年不會再有降息。這也是聯準會自 7 月進行 2008 年金融危機以來首次降息後第二次調降利率。

Fed 認為經濟活動持續擴張、勞動力市場狀況強勁、通膨率接近委員會設定的目標 2% ，不過關於此一前景的不確定性依然存在，有利黃金上行。

12 月交割的黃金下滑 12.15 美元，或 0.8%，自上週四以來下跌 0.1%，金價以每盎司 1501.25 美元作收，根據 FactSet 數據，這是自 9 月 5 日以來的最高交易價。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的白銀下滑 32 美分，或 1.79%，收於每盎司 17.8 美元，收復白銀週二 0.6% 的漲幅。

自 9 月初以來，黃金在 6 月至 8 月期間的漲幅不明顯，黃金在毫不費力地創下六年來的高位，並且似乎準備達到 1600 美元後，停滯不前，徘徊於 1500 美元左右。儘管如此，今年黃金仍然上漲約 16%。

未來展望

加拿大皇家銀行財富管理公司 (RBC Wealth Management) 董事總經理分析師 George Gero 表示：「短期黃金收復漲勢，主要是由於美元指數上漲所致」。

Gero 認為黃金下滑，因為 Fed 降息符合市場預期，且沒有任何證據顯示今年再繼續調降利率。

Long Leaf Trading Group 分析師 James Hatzigiannis 指出：「美中貿易談判仍未明朗，中東情勢緊張，黃金仍有看漲趨勢，各國央行持續進行黃金儲備。」

其他貴金屬

Comex 顯示，10 月鉑金下跌 11.9 美元，或 1.26%，至每盎司 931.4 美元；12 月鈀金下跌 17.8 美元，或 1.11%，至每盎司 1579.9 美元。