澳洲央行副行長：貿易戰對澳洲和世界的經濟帶來「重大風險」

中美貿易戰持續延燒，中美兩國在日前相互加徵更高的關稅，川普更直接要求美國企業撤離中國。對此，澳洲央行在週二日 (27 日) 提出警告，表示美中貿易戰給澳洲和世界其他地區帶來了「重大風險」。

澳洲央行副行長 Guy Debelle 在澳洲坎培拉的會議中表示，澳洲在以規則為基礎的全球貿易體系中一直都是主要的受益者，然而，該體系正受到了威脅。

「所有的發展都是在有規則的全球貿易體系下進行的，這種體系已經存在了幾十年。儘管存在一些缺陷，但該系統為全球成長和福利帶來了可觀的利益。澳洲顯然是這個系統的主要受益者。但是，目前對該系統所受到的威脅對澳洲和世界都是一個重大風險。」Debelle 說道。

Debelle 認為，貨幣政策被迫承擔過多的壓力，以應對國際間政治情勢為經濟帶來的衝擊。此外，他也補充表示，澳洲如今國際的收支平衡表結構與美國的類似。

在先前，Debelle 曾表示，中美貿易戰可能導致全球企業推延投資決定，抑制了經濟活動，從而導致全球陷入「自我實現式」 (self-fulfillin) 的經濟衰退。「最終，企業需要決定要或不要建造新廠。企業推遲相關的投資時間越長，需求就越弱，將進一步導致自我實現式的經濟衰退。」Debelle 說道。

另一方面，澳洲儲備銀行總裁 Philip Lowe 也曾表示，美中貿易戰對於全球投資、薪資和經濟的成長帶來的損害。「我並不明白美國目前所實行的戰略。有些人說如今是西方國家對中國強硬起來的時刻，這很令人擔憂。」