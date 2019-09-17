罷工致生產停擺 GM每日虧損恐達1億美元

美國汽車聯合工會 (UAW) 昨 (16) 日宣布全美工廠進行全面罷工，勞資協商正式破局。分析師預估，罷工將導致通用汽車 (GM-US) 每日虧損上看 1 億美元。

截至今日美股收盤，通用汽車股價下挫 4.25%，至每股 37.21 美元。

通用汽車股價走勢 (圖：Google)

受惠重建計畫成效顯著，通用汽車第 2 季收入達 24 億美元，年增 1.6%，營業額達 36.1 億美元，超過分析師預期約 0.23%，每股 EPS 達到 1.64 美元為今年季度最佳表現。不過行業分析師預計，本週的停產將使 GM 第 3 季預期利潤削減超過十分之一，達到 35 億美元。

其中，瑞信 (Credit Suisse) 預估，GM 在罷工行動中，每日利潤損失將達 5000 萬美元；晨星 (Morningstar) 則將潛在損失提升至 8000 萬美元；花旗 (Citigroup) 預期損失約為 1 億美元。

通用汽車發言人表示，該公司未設立因應罷工行動的預備基金，目前僅透過企業現金流與信貸額度，緩衝罷工導致生產停擺的後續影響。

為了應對美國業務潛在銷售下滑，維持穩健營運狀態，通用汽車去年 11 月宣布重建計畫，明年底前將削減 45 億美元成本，採行舉措包含關閉全美數家工廠、刪減 3300 工作崗位等，引發全美汽車聯合工會強烈反彈。

汽車聯合工會此前要求通用汽車撤回國內工廠關閉計畫，並就臨時工薪資福利、就業安全做出補償。

不過，隨著通用汽車近年來轉向海外擴張產能，國內勞動力相對之前已有削減趨勢，預計罷工行動對企業產生的經濟衝擊將不如預期嚴重。

此外，通用汽車向投資人表示，由於多數工會成員的遣散福利相對有限，因此公司依舊能維持一定獲利能力。