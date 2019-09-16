「見山不是山」   台中八期指標森林豪宅建案受市場關注

相較於台北，更好的居住環境以及房價條件，是台中市吸引雙北置產客的主要原因；加上相同的文化背景、更多的公園綠地，更不乏有往返台、港兩地工作的「港客」買盤選擇落腳。位於 8 期重劃區文中預定地與豐樂公園旁的「見山」，定調中大坪數 73、79 坪換屋宅，面臨文小預定地、低密度 13 期重劃區以及豐樂公園等綠地設施，透過「見山不是山」的設計，打造出森林公設、品字型、戶戶 3 面採光的豪宅建築，成為同區段最新的指標型建案。

有別於七期重劃區集結商辦、百貨公司的緊湊「台中曼哈頓」印象，八期帶給人們反而是「公園重劃區」的住宅氛圍，包括豐樂、南苑公園以及 COSTCO、秀泰影城等設施，加上國小、文中預定地等，一如台北天母、民生社區的「慢活」，也成為該區段的環境代名詞。

「見山」在 740 坪基地上雙面臨路，一如其面、在面臨文心南九路上退縮近 20 米，規劃出一個 270 坪的前庭花園森林，園中的山坡遍植落羽松、櫸木、楓香、桃花、杏花，打造地景森林的開放式庭園；呼應面對的文小預定地、非營利幼稚園等文教設施。

負責操刀規劃的總經理、同時也是 2 代接班的陳丕和表示，已購客中不少屬於退休族群，就是看中這裡環境清幽且交通便利，甚至有香港貿易商來購屋，發現這裡不僅綠地多、還有中山醫院的醫療資源，「對於在香港一間小宅的價錢、在八期居然可以買到一戶 70 坪的豪宅，客戶直呼不可思議。」

陳丕和直言，近期香港貿易商、自由行的看屋客增多，他們追求退休生活的品質，香港人對於台中的印象就是宜居城市，年齡多在 50 歲上下，最重視的看屋條件包括綠地、醫療品質以及交通便利；8 期相較於 7 期新市政特區大樓林立，生活機能最好的公園區段，車程不到 10 分鐘的 8 期只要 2/3 價格，CP 值可說相當高。

社區戶外規劃森林庭園以及「登山步道」，別具用心。（圖 / 鉅亨網資料庫）

「見山」最令人深刻的除了開放式的蜿蜒曲逕、創造森林步道氛圍外，1 樓門廳挑高 6 米，以玻璃帷幕、樹影、水池達成 3 進式，但視野彼此串連的「迴游動線」；步入室內，在迴游動線之間規劃出交誼廳、閱覽室、健身房、視聽室、宴會廳，室外有「登山步道」通達 2 樓，在 1、2 樓之間視野相互串連，搭配戶外耗資超過 3 千萬元規劃園藝造景，賞屋者彷彿置身森林當中，十分悠然饒趣。

建築樓高達 20 樓，標準層 3 樓以上，單層品字型格局，坪數規劃 2 戶 73 戶、1 戶 79 坪，戶戶 3 面採光、並擁有 2 座降板樹穴陽台。3 房產品每房皆為雙人房格局，並保留 1 間多功能房的彈性，各戶主力總價帶 3200 至 3500 萬元。