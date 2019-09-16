雙北BOT案模範生宏匯集團   聚焦新莊副都心「商辦升級」

以全球布局眼光並深耕雙北商辦的宏匯集團，在中國大陸、日本、東南亞均有布局；重點壓寶新莊副都心商用不動產的宏匯集團總裁黃坤泰表示，集團鎖定商業辦公大樓為主，新莊副都心擁有捷運新莊線、捷運機場線，以及 2019 年底即將第一期開放通車的捷運環狀線等「3 捷運」優勢，宏匯集團將採取 BOT 模式，提供新莊副都心『商場、飯店、辦公』3 大必備設施，與新北市政府共同合作。

除了海外市場， 宏匯集團也選擇自己最熟悉的台灣進行商業不動產投資，2016 年在台北市取得原內湖花市舊址「t.Hub」BOT 案，黃坤泰面露愉悅笑容驕傲的說：「市長柯文哲主政台北市 8 大 BOT 案，宏匯集團創下最快進度的紀錄，預計 2020 年第 1 季順利商轉，也因為合作愉快，宏匯集團被台北市政府認定為與企業合作的模範生標竿。」

宏匯集團總裁黃坤泰。（圖 / 鉅亨網資料庫）

再者，宏匯集團也積極與新北市政府合作在新莊副都心建構 3 件大型商業不動產 BOT 個案，包括「宏匯廣場」、「宏匯凱悅嘉軒酒店」、「i-Tower 雲端科技大樓」，是新北市長侯友宜任期內的重要區域發展政績，也是帶動新莊副都心繁榮指標，當然也是新北市政府民間企業重要合作的優良伙伴。

黃坤泰有點感慨的說，新北市大漢溪以北的「新北北區」包括新莊、三重、蘆洲、五股、泰山幾乎沒有完整大型商業區塊發展；「新北產業園區、新莊副都心是一個『產業區隔商業轉進住宅』、十分先進的國際都市規劃，只可惜新莊副都心這條商業軸帶土地，近 9 成卻被很多建商拿去蓋住宅，」因此宏匯集團認為協助新北政府打造北區的商業氛圍、積極介入新莊副都心 3 大 BOT 案，將是正確的方向。

興建中的「i-Tower 雲端科技大樓」打造北台灣最大的傳統製造業雲端創新升級聚落，將引進 200 家產業辦公室，以匯聚國際一流企業及人才，並納入停車場、購物商場、美食餐飲、商用服務等多元化設施，兼具產業辦公室及滿足該區居民生活、辦公等需求的機能。不僅可由台 64、65 號快速道路連接國道，還有 3 大捷運線環繞，同時鄰近雙空港，具備便捷交通環境。黃坤泰說：「i-Tower 雲端科技大樓將建成新莊副都心最具發展潛力的 A 級辦公高樓，引領區域商業辦公產品再升級。」