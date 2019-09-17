【馮冠華專欄】再考驗27000點支持

9 月 17 日推介 - 敏華控股（1999）

1) 上日港股市況總結 ：恆指週一回吐。指數在低開 141 點後曾進一步下行，最多曾跌約 377 點，低見 26976 點。及後跌幅有所收窄，最終以 27125 點收盤，下跌 228 點。成交金額按日上升約 41% 至 814 億。港股通南下錄淨流出，金額約港幣 9 億。滬深股通北上則是淨流入，金額約人民幣 9 億。藍籌 7 升 42 跌 1 持平。板塊方面，石油、油服、軟件及大麻股表現較佳。

做空方面，佔大市成交輕微下跌至約 16.1%。牛熊證街貨最新比例為 52:48，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 37:63；重貨區方面，熊證維持在 27600-27649，牛證也不變在 26500-26549。恆指期貨夜市收報 27003，下跌 51 點，低水 122 點。港股 ADR 下跌 122 點，相等於恆指 27002 點。

簡評 ：中東地緣政治風險升温、香港社運活動持續和昨天早上公佈低於市場預期的 8 月中國數據（見點 2），再加上盤中人民幣離岸價回軟，道指期貨下跌逾百點，相信這些都是恆指昨天下行的原因。星期一跌市，可能大家已見慣不怪了；反而值得參考記存的，是昨天指數在盤中跌穿 27000 點後即見反彈，情況和上週四有點相似。

其餘指標方面，成交金額及做空比率無甚特別，至於南下資金轉淨流出，由於金額不大，單日的轉向也不代表甚麼。相比之下，昨天上證的走勢比港股要強，短期仍是寧 A 莫港。

石油和油服昨天的強勢是意料之內，影響油價的因素複雜，沙特阿美何時回復產能，會否再受襲擊？OPEC 會否有動作，美國會否動用戰略石油儲備等等都是變數，只能說相關股票將會極之波動。

兩檔大麻股，美瑞健康國際（2327）及雄岸科技（1647）昨天又有追捧，兩者均仍在概念階段，投機多於投資也。軟件股金山（3888）及金蝶（268）昨逆市造好，仍可留意。

另外，在筆者觀察名單中，走勢吸引的，包括中滙（382）、中芯（981）、檳傑科達（1665）、波司登（3998）、頣海（1579）及海底撈（6862）等等。至於今天的推介，挑選敏華控股（1999）。昨見兩間大行調高其目標價至 5 元以上，但股價被大盤影響，收市只微升。北美梳化銷售復蘇、越南新廠房投產及中國內銷有新產品等是賣點。

2）國統局昨天早上公布，8 月份工業增加值按年升 4.4%，低於預期的升 5.2%，亦低過上月增幅，上月為按年升 4.8%。數據續創 17 年半新低。8 月社會消費品零售總額按年升 7.5%，亦差過預期，預期為升 7.9%，同時亦低過上月增幅，上月為按年升 7.6%。1 至 8 月不含農戶的固定資產投資按年升 5.5%，同樣遜預期及低過上月。預測為升 5.7%，上月累計按年升 5.7%。1-8 月房地產投資按年升 10.5%；上月累計按年升 10.6%。（明報）

3）繼惠譽之後，另一國際信貸評級機構穆迪出手，將香港「Aa2」信貸評級展望，由「穩定」降至「負面」，主要是反映示威活動持續，政府和政策效率亦低於此前的評估，影響香港作為國際金融中心的吸引力。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數下挫，當中道指終止八連升，下跌 143 點或 0.52%，標指和納指則分別下跌 0.31% 及 0.28%。十年期債息回落至 1.843%，美滙指數亦回升至 98.67，紐約期油最新報 61.88 美元。

5）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）：

據路透社消息，百威亞太重臨香港，預計集資額約 50 億美元（約 390 億元），較今年 7 月時縮減近半。公司現正在與新加坡政府投資公司（GIC）洽談，邀請後者在本港上市招股中成為基石投資者，投資額約 10 億美元，有別於上次無引入基礎投資者的做法。報道表示，今次 GIC 成為基礎投資者的交易尚未最終確定，相信在周三開始招股前細節仍可能會有變化。據指百威英博計劃在 9 月 23 日為 IPO 定價，在 9 月 30 日開始掛牌交易。

長實（1113）早前宣布，計劃以總代價 27 億英鎊（約 252 億港元）收購英國釀酒廠及英式酒館營運商 Greene King，昨日向股東刊發通函。據通函披露，Greene King 截至今年 4 月底止全年純利約 1.2 億英鎊，雖然按年出現下跌，但該公司除經營酒館及釀酒業務外，更在英國擁有多達 2730 個物業，估值合共逾 44.53 億英鎊（433.59 億港元）。



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