蘋果iPhone11沒出5G 分析師：降價無法增加中國消費者買氣

與美國相比，蘋果在中國發布的新款手機 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的定價在中國上漲了 10.5% 至 23%，雖然價錢已經低於上一代 iPhone，但分析師表示，價格恐怕還是過高。

分析師表示，由於中國手機市場中，華為今年將在中國市場推出兩款 5G 智能手機，而小米目前也有一款正在銷售，蘋果沒有發布 5G 網路的 iPhone，可能會影響其在中國的銷售。

Apple 週二 (10 日) 發布了一系列新 iPhone，但分析師表示，由於它們都沒有搭載 5G 網路，中國消費者或許不願意花大錢買最新的 iPhone 11，可能會損害蘋果在中國的銷售業績。

分析師認為消費者或許不願意花大錢買最新的 iPhone 11(圖片: Apple Insider)

中國作為世界第二大經濟體，對蘋果來說是一個至關重要的市場，但根據 Counterpoint Research 的數據，蘋果近來一直在中國市場遇到瓶頸，在第二季度，其中國市場份額跌至一年來的最低水平，數據顯示，iPhone 的出貨量也跟著下滑。

蘋果上一代 iPhone 系列 XR、XS 和 XS Max，的問題之一，是讓部分中國消費者望而卻步的高昂價格，但蘋果新款 iPhone 11 系列在中國的價格仍然偏高。

數據顯示，中國消費者必須支付高於普通手機市價 10.5% 至 12.5% 的 iPhone 11，以及高於普通手機市價 18.6% 至 23% 的 iPhone 11 Pro 和 Pro Max。

Counterpoint Research 的 Shah 表示，他預計今年蘋果的出貨量將「勉強超過」3000 萬台，低於 2015 年峰值的 6500 萬台。