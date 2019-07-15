3個月新高！中國6月工業增加值優於預期

中國統計局今 (15) 公布 6 月份規模以上工業增加值年增 6.3%，預期 5.2%，前期 5%。今年上半年中國規模以上工業增加值年增 6%。

圖: 中國統計局

以三大產業別區分：

採礦業增加值年增 7.3%，5 月為 3.9%。

製造業增加值年增 6.2%，5 月為 5%。

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增加值年增 6.6%，5 月為 5.9%。

以各細項領域來看，6 月份，41 個產業領域中，有 36 個產業增加值保持年成長，其中，漲幅高的為鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業，成長 14.5%；排名第二為，黑色金屬冶煉和壓延加工業，成長 13.7%；第三為有色金屬冶煉和壓延加工業，成長 12.9%。至於計算機、通信和其他電子設備製造業則是成長 10.4%。

今年第二季，中國工業產能利用率為 76.4%，比去年同期下滑 0.4 個百分點，比第一季上升 0.5 個百分點。今年上半年累計，中國工業產能利用率為 76.2%，比去年同期下滑 0.5 個百分點。

圖: 中國統計局

以三大產業區分，第二季產能利用率情況：

採礦業產能利用率為 74.6%，比去年同期上升 1.3 個百分點。

製造業產能利用率為 76.9%，比去年同期下降 0.3 個百分點。

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業產能利用率為 70.8%，比去年同期下降 2 個百分點。

以各細項領域產能利用率來看，第二季排名第一為黑色金屬冶煉和壓延加工業，產能利用率達 80.9%；第二為有色金屬冶煉和壓延加工業的 80.5%；第三則是電腦、通信和其他電子設備製造業的 79.9%。