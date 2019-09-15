上海Cost又見驚人排隊潮 這次不搶烤雞搶茅台！

上海 Costco 再度出現排隊搶購人潮，這次的主角不是烤雞，而是「茅台」。市價 2500 人民幣以上的「飛天茅台」，只要 1499 人民幣就能買到，價差比 Costco 三年會員年費還高，因此讓上海 Costco 再現排隊人潮，不少網友笑稱：「退卡的人哭暈在廁所」。

中秋節之際，貴州茅台在上海 Costco 投放約 1 萬多瓶「飛天茅台」，售價只要人民幣 1499 元，有會員卡的都能買一瓶。而貴州茅台這次與 Costco 合作，希望透過「精準投放」，讓消費者用平實的價格買到茅台酒，也是對市場炒作的強力回擊。

11 日上午，上海 Costco 配售的 5000 瓶茅台一早就被搶購一空，12 日上午，再度傳出有賣茅台的消息後，人潮比前一天成長了一倍以上，從入口處就排起長長人龍，店內更是人山人海，停車場都爆滿，並公告「等待需要三小時」，週邊道路也出現了嚴重的擁堵。網友稱，想買茅台，要先排隊 2 個小時進場，然後用 3-4 個小時排隊買茅台。

Costco 進入中國市場後，經營模式就受到高度關注。陸媒分析，Costco 採付費會員制，只有會員才能進場購物，且每年有一定金額的會員費也確保了 Costco 會員具有一定購買力。在 Costco 銷售茅台酒，可以有效抬高黃牛購酒的門檻，有助區分出茅台酒真正的消費者。