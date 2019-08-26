〈每週CFTC報告〉投機者增黃金、白銀多單 連5週加碼看漲日圓

本週交易人報告持續環繞避險題材，在連續減持貴金屬多單之後，本週投機者重新加碼了黃金、白銀的賭注，日圓看漲部位連續第 5 週上漲。

黃金、白銀

黃金持倉 (圖表取自 countingpips.com)

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 8 月 20 日當週，大型投機者和避險基金交易在黃金非商業期貨合約，共增加淨多單 9903 口，使淨多單部位來到近 30 萬口的 299993 口。

在上週小幅減持及過去 6 週中 5 次減持之後，投機者重新增加了看漲押注，至 2016 年 9 月以來高點。投機者基本上自今年 6 月後就看漲黃金，在過去 12 週以來，淨多單共增加 21.3 萬口。

白銀的情況類似，本週大型投機者增持 7445 口非商業合約，助多頭部位達 4.6 萬口。今年 6 月之後，白銀多單在 6 月 6 日至 7 月 30 日快速增加，9 週內淨多單加碼 8.6 萬口。經過前幾週多為減持之後，直到本週又出現增持。

美元指數

美元指數的非商業合約，本週淨多單稍減 343 口，至 29499 口。主要的變化為多單增 1189 口，但空單增持更多，增加 1532 口。

美元指數持倉 (圖表取自 countingpips.com)

美元指數多頭部位雖小幅減少，也是連續第 2 週減少，但整體仍維持看漲，至略低於 3 萬口的水準。

其他貨幣

本週多數貨幣合約出現改善，包括歐元、英鎊、日圓、瑞士法郎及澳元，均為淨多單增加或淨空單減少的走勢。日圓連 5 週多頭部位增加，本週再增 6412 口，淨多單來到 31154 口。

(圖表取自 countingpips.com)

之前一直被看衰的英鎊，本週淨空單減少 3402 口，為連續第 2 週看空部位減少。不過整體看空部位仍高，接近 10 萬口淨空單。歐元投機部位也有改善，本週淨空單減至不足 4 萬口，是自 7 月 23 日以來首度跌破此一水準。

美國 10 年期公債

在長期看空美債之下，大型投機者本週出現較明顯的退縮，淨空單減少 1.2 萬口，至 40.1 萬口，一改過去 5 週增持空單的局面。

10 年期美債 (圖表取自 countingpips.com)

儘管 10 年期美債價格一直上揚 (殖利率下滑)，但大型投機者自 7 月初以來，基本上都增加空頭部位。僅管本週減持空單，淨空單仍連續兩週高於 40 萬口。

原油

大型能源投機者本週在 WTI 原油期貨市場增加看漲部位，淨多單增 3.2 萬口，至 41.4 萬口，是連續第 2 週上漲，並且是過去 5 週以來增持最多的一週。

WTI 原油 (圖表取自 countingpips.com)

這是統計至 8 月 20 日數據。不過原油市場上週五出現劇烈波動，在經濟衰退疑慮，以及美中貿易戰突然升級之下，上週五油價暴跌，10 月份 WTI 原油期貨大跌 2.1%，至每桶 54.17 美元。