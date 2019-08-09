博通正式宣布以107億美元收購賽門鐵克安全業務部

週四 (8 日) 半導體晶片大廠博通(Broadcom)(AVGO-US) 正式宣布以 107 億美元現金，收購資訊安全公司賽門鐵克 (Symantec)(SYMC-US) 安全業務部門，合併後預計協同效應、營運收入將超過 20 億美元，預測 EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)將有 13 億美元。

前日公司內部釋出收購消息，估計交易金額高達 100 億美元，週四 (8 日) 賽門鐵克股價上漲 12.3%。

賽門鐵克股價 (圖片: Investing)

博通和賽門鐵克於 7 月初傳出收購消息，起初激勵賽門鐵克股價上揚，但在幾週後，CNBC 報導兩公司間的交易談判破局，拉低賽門鐵克股價。博通原有意全盤收購賽門鐵克，但協調失敗後，博通轉而向賽門鐵克的企業安全業務部，提出約 100 億美元的收購協議。

該部門透過銷售軟件，檢測針對政府和公司的跨設備攻擊，並監控雲端服務的使用等，來幫助賽門鐵克創造營收。

賽門鐵克的安全業務部門在 2019 年會計年度創造了 23 億美元的收入，占了全公司總營收近一半，不過公司面對的挑戰嚴峻，包括了思科、微軟，Palo Alto Networks 和 Zscaler 等競爭對手強勁，加上 5 月數名高管離開，截至 3 月 29 日該公司年度營收下滑了 2%。

博通多年來不停收購科技公司，以實現公司業務多元化，曾因川普介入而未能以 1000 億美元收購晶片大廠高通 (Qualcomm)，最終博通以近 190 億美元收購軟體公司 CA Technologies (CA)。

今年 6 月的華為禁令，也讓博通下調財測，作為華為最大供應商的博通，貿易戰也衝擊到公司業績。