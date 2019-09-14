〈觀察〉降低景氣波動風險 塑化廠觸角伸向資產開發業務

為降低石化業景氣波動的風險，許多塑化廠除專注於本業外，也將觸角延伸至資產開發業務，中石化在高雄擁有亞洲新灣區 2 塊土地，年底前可望重劃完成，規劃開發，在緬甸的住商混合大樓明年第 2 季也將完工；大洋則是持續進行中和舊廠開發案，預計明年取得建照。待相關資產開發逐漸開花結果，將為營運挹注另一波成長動能。

中石化 (1314-TW) 近年來營運以石化本業與土地開發雙主軸並進，積極規劃與活化國內土地資產，其高雄商四土地開發計畫案，便是中石化在台灣投資的第一筆、也是創造土地開發自有品牌的試水溫建案，採取自地委建形式，興建 27 層樓綠建築住宅大樓，最快可望於 2020 年完工銷售。

中石化也擁有高雄多功能經貿園區特貿五 A、特貿六 2 塊土地，由於腹地龐大，潛在開發價值相當可觀，2 塊土地今年底可望重劃完成，開始規劃開發。

除國內資產開發外，中石化也佈局東南亞市場，在緬甸仰光與地主合建的地上 12 層、地下 1 層住商混合大樓，目前建設進度優於先前計畫，預計明年第 2 季完工，年租金收益可望超過 80 萬美元，越南可望成為中石化海外資產開發的下一站，並將瞄準胡志明市。

大洋 (1321-TW) 中和舊廠開發案持續推行，其中，重劃公設工程施作中，預計年底完工，完工後將與市府進行點交與土地驗收，預計明年取得建照，建地開發部分，已與冠德建設簽訂合建契約，正於市府進行都市設計審議階段，規劃 20% 作為住宅使用，預計 3 至 4 年後，才會啟動預售。

除中和舊廠資產外，大洋仍有許多土地資產。目前桃園新屋土地一半為廠房、另一半為空地，為未來可能的擴建或遷廠計畫保留彈性，雖不排斥承租，但並不會主動尋找租戶；位於高雄前鎮 3700 坪土地，則已將相對閒置的 1800 坪出租；中壢廠開發則將等待當地政府主導，才能將效益最大化。