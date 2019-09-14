〈觀察〉衝行動支付普及率 財金雙部會動起來

政府推動行動支付將滿兩年，當時訂下行動支付 2025 年要達到 90% 普及率的目標，為避免政策跳票，財金雙部會積極動起來，包括金管會開放全台四大超商超過 1 萬家門市，水電稅費等可使用行動支付繳費，財政部則是鼓勵小商家導入行動支付，讓租稅優惠期也延長到 2025 年。

我國行動支付普及率逐年增加，2016 年為 24.4%、2017 年 39.7%，到了去年的 2018 年已突破五成、達到 50.3%，金管會今年趁勝追擊，開放全台四大超商、超過 1 萬家門市，以及公用事業目前 4 稅綜合所得稅、地價稅、使用牌照稅、房屋稅；以及 114 費用，包含護照費、審查費、公司登記費、專利商標費等等都可使用行動支付。

不但如此，金管會也整併電子支付及電子票證，開放跨機構金流服務，並擴大業務內容，如臉部、指紋辨識驗證付款，端末設備可支援多元支付工具，以助攻我國行動支付及應用服務進一步發展。

除了金管會，財政部為鼓勵小商家導入行動支付，因此針對小規模營業人提供租稅優惠，月銷售額逾 20 萬元仍按 1% 課徵營業稅，財政部目前已核准逾 3000 家小商家使用行動支付。為擴大效益，財政部因此決議將優惠期限由 2020 年延長至 2025 年，將有助更多商家導入。

在財金雙部會相繼「神助攻」之下，今年透過行動支付交易的金額可望突破千億元。

行動支付普及率年年成長，接下來政府政策還有什麼可以著力，各界也都睜大眼睛期待中，韓國政府最近推出零支付 (Zero Pay)，目的在於儘可能讓小商戶和店主費用接近為零，更承諾將為使用該支付平台消費者減免 40% 所得稅，要有效提高行動支付使用率，韓國政府此作法也許值得台灣政府參考。