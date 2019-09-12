香港交易所的巨額併購案 要定案須通過兩個障礙

香港交易所昨 (11) 日發出世紀併購提案，期望以高達 296 億英鎊 (約合 366 億美元) 併購倫敦交易所 (London Stock Exchange，LSE)，然而不到 24 小時的時間，內部消息人士指出，倫敦交易所一面倒拒絕此併購案，其中牽涉許多政治因素與利害關係人的利益衝突，欲過關恐困難重重。

港交所昨 (11) 日將以每股港幣 197.5 元現金加 2.495 股港交所新發股票，換取 1 股倫敦交易所股票，約較週二 (10 日) 倫交所收盤價溢價 22.9%，併購規模高達 296 億英鎊 (約合 366 億美元)。消息至今 (12) 日，香港交易所跌幅達 3.8%，此外，倫敦交易所今日交易有 14% 的委託單低於當時股價，顯示部分投資人對於併購案成立抱持懷疑態度。

一位不具名人士更表示，倫敦交易所近期內部也正忙得不可開交，內部正研議著併購路孚特以目標成為全球資料中心，對此突如其來的併購案感到一片茫然。

不過，安本標準信託管理的投資分析師 Rhona Millar 也表示，倫敦交易所對路福孚特之併購案將不會受香港交易所併購提議所影響。

若香港交易所併購成功，將能擁有倫敦交易所是否能成為脫歐後金融中心的信任投票權，且倫敦交易所作為全球最大的利率交換契約市場在併購之後可能中國關係相連結，其獨立性將會受到歐美國家的質疑。

且近期國際政治緊張程度逐漸升溫，又香港內部近日受示威活動影響以及美中貿易戰的不斷摩擦，如此地緣政治不斷升溫下，一般的商業併購可能都會被放大檢視其是否隱含政治手段，因此各國對於跨國併購案都較為小心謹慎，去年美國便拒絕一家中國相關財團收購芝加哥證券交易所的交易。

英國政府發言人對此併購案也表示，倫敦交易所對於英國經濟系統至為重要，因此此份併購案政府與審查機構將會嚴密審查，因為其必須維護英國國家公共利益。

從過去併購歷史來看，兩家交易所今年來都進行了交易所併購的提案，其中為 2012 年倫敦交易所嘗試併購德意志交易所，但最後失敗收場；以及香港交易所與倫敦金屬交易所的併購案。

而以商業面來看，交易所的併購雙方能打通東西兩地市場，使業務更多元化，為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇，對投資人有利，然而牽扯至政治，通常則會增加成功的難度。

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