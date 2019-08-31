〈ETF大講堂〉不受經濟動環境動盪影響 零售業ETF看俏？

受到貿中美易戰、利率倒掛和經濟放緩等因素影像，市場對於美國經濟衰退的擔憂日益加深。然而，這些擔憂似乎沒有體現在零售業數據上。根據數據顯示，7 月份美國零售銷售的成長超過預期，而一些大型零售企業新一季業績更是優於預期。

根據數據顯示，美國 7 月份零售業銷售額年增率為 3.4%。同時，零售業巨頭如沃爾瑪 (WMT-US)、Target(TGT-US) 和 Lowe's 等的股票在強勁的財報帶領下創歷史新高。報導指出，目前有部分零售商仍在苦苦掙扎，特別是百貨公司，但這個產業明顯比預期的更為樂觀。

Stifel 的首席零售分析師 Mark Astrachan 表示，零售業的實力可能源於美國消費者的實力。「消費者仍想要消費。儘管宏觀環境出現波動，但到目前為止似乎沒有產生影響。顯然，沒有人能夠預見看將來會發生什麼，零售業都在談論關稅可能帶來的影響，但到目前為止，我們看到的是消費者指數依然非常健康。」

受惠於最強勁的就業指數和消費者支出，與消費者支出和零售業相關的 ETF 今年迄今為止成長了 19.6%，且優於標普 500 指數 16.4% 的回報。

資產約為 140 億美元的 SPDR 可選擇消費品指數基金 (XLY-US) 投資組合中有近一半的零售股，包含亞馬遜、Home Depot、Lowe's、TJX 和 Target。若想投資大量的零售類股持股，XLY 可能是一個很好的選擇，但同時該檔 ETF 也持有酒店、餐館和汽車製造商等其他類股，並不完全純粹。

SPDR S&P 零售指數基金 (XRT.US) 是最大型的零售相關 ETF，資產價值達 3.03 億美元，擁有從標普市場指數中選出相等權重一籃子零售類股。然而，XRT 也是今年表現最差的零售 ETF 之一，虧損為 4.1%，在其投資組合當中，除了表現良好的零售大廠外，也包含了部分業績較差的公司。

而競爭對手 VanEck Vectors 零售業 ETF(RTH-US)，這個價值 6400 萬美元的 ETF 則集中在 25 家最大的美國上市零售商。在投資組合當中，包括亞馬遜、Home Depot、沃爾瑪、Lowe、Costco 和 Target 等擁有較高的權重，前 10 名大廠佔該基金的 73%，今年迄今的回報率達 17.3%。

另一方面，隨著線上零售的崛起，以及零售大廠像沃爾瑪等在線上業務上的成功，以線上零售為重點的 ETF 也陸續推出。ProShares 做多在線 / 放空實體店 ETF (CLIX.US) 是一檔 5100 萬美元的基金，今年以來上漲了 21.5%。在 CLIX 的投資組合當中，除了購買大型線上零售商股票，同時也包含了 50% 的傳統實體零售商空頭部位。