兩把利器在手，牛熊市皆能找到好收益。

無論是黑天鵝亂舞或是灰犀牛亂撞，偶發性的不確定變數致使金融市場震幅加劇，已經是家常便飯，更是考驗基金經理人的防禦功力。富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 透過「靈活複合避險」與「投資防禦力」兩把利器，追求收益和資本增值，以因應市場動盪及經濟趨緩。

靈活複合避險策略 遠離股債匯市動盪

近年來全球市場變動快速，股票、債券、外匯、商品等資產出現同進退的情況，屢見不鮮。尤其中美兩國劍拔弩張，衝擊市場信心，加上全球經濟成長趨緩及降息號角吹起，資產出現齊跌局勢，恐將日益明顯。投資就如同購屋想買抗震宅一樣，也希望尋求耐震度高的基金，面對潮起潮落的高震投資時代，如何做到抗震力好? 靈活運用避險工具很重要。

富達多重資產團隊憑藉著豐富的投資經驗，善用複合避險工具，進行靈活的避險操作，迎戰股債匯市等大波動。股市方面，以美國 S&P 500 指數為例，2018 年 1 月 26 日站上 2872.87 高點後，隨後受到中美貿易紛爭影響逐步下滑，2 月初更閃崩，引發一場全球股災，跌至 2 月 8 日 2581 低點，這段期間，富達多重資產團隊運用股票避險工具，整體股票避險部位達 - 7.26%，以因應短期市場下跌，增加保護力。

匯率方面，富達多重資產團隊篩選避險工具，積極因應市場狀況，調整美元部位，或者增持避險成本較低的貨幣，以降低投資匯率風險。例如市場去年 2 月預期，隨著全球經濟同步走緩，美元將處於弱勢格局，不過，富達多重資產團隊評估認為，美元已過度貶值，一旦美債殖利率急速走高，或者聯準會加快緊縮步伐，美元有可能隨之走強，因此，增加美元部位至 85%。事實上也證明，2018 年美元是先蹲後跳，從去年第二季開始轉強，美元指數全年上漲逾 4%。

防禦力升級有竅門 收益組合是關鍵

想為投資組合增加防禦性，除了資產配置多樣化外，收益穩定性也至關重要。富達多重資產團隊在收益資產中，採取啞鈴投資策略，一方面配置投資等級債、政府債等「防禦性」固定收益資產，另一方面則配置高收益債、新興市場債、混合債等「成長性」固定收益資產，並適時根據市況，調整此兩類固定收益資產的配置比例，鞏固資產防禦堡壘，達到整個投資組合的穩健性。

舉例來說，如果擔憂全球經濟邁入衰退，可以增持長年期公債避險，增加投組穩定性，但考慮到長債利率敏感度較高，將來如遇到升息循環，恐不利於債券價格表現，因此，建構長債部位之際，可同時配置低利率敏感度的短債或者浮動利率債券。以富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，去年預期中國將因貿易戰重啟刺激政策，以及美國聯準會礙於全球經濟疲弱重啟降息循環，分別提前佈局中國公債及美國公債部位，適時增加固定收益的防禦部位。

由於啞鈴式投資策略能夠有效兼顧風險及收益，加上靈活彈性的複合避險策略奏效，使得富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歷經多次市場波動，除了掌握收益來源外，在市場艱困時讓防禦力更加升級。

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【富達投信獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw / 或境外基金資訊觀測站 http://www.fundclear.com.tw / 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險。投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人; 投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人應審慎評估，高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。【F1 穩定月配息】A 類股及 A 股 C 月配息之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。但請注意每股股息並非固定不變。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料請至富達投資服務網 http://www.fidelity.com.tw 查詢。A 股 C 月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。台北市 110 忠孝東路五段 68 號 11 樓，服務電話：0800-00-9911。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達，Fidelity International，與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。SITE1909-265