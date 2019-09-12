輕薄筆電趨勢 研調估筆電、平板二合一產品需求年增逾5%

蘋果 (AAPL-US) 在秋季發表會上推出第七代 iPad 平板，售價最低僅 1 萬元出頭，市場看好將能帶動銷售動能，研調機構 IDC 也發表報告指出，在蘋果 iPad Pro 及微軟 Surface 的推出，擁有筆電、平板二合一功能的產品需求逐年成長，2019-2023 年複合成長率達 5%。

IDC 指出，包含傳統 PC 和平板電腦等個人電腦出貨量，預計在 2019-2023 年將年複合衰退 2.4%，明年出貨量將衰退至 4 億台以下，但擁有 PC、平板二合一設備及超薄筆電預期將逆勢成長，年複合成長達 5%，主要產品包含蘋果 iPad Pro 和微軟 Surface 平板電腦。

IDC 進一步指出，由於蘋果和微軟持續推動二合一設備，也帶動其他 PC 廠商開始推廣可轉換成平板的 PC，預計未來蘋果 iOS 可拆卸平板仍將在整個平板市場中拿下近 1/4 市占，主因是蘋果在今年推出的 iPad 上導入多款連接孔、支持智慧鍵盤以及 iPadOS 系統推出，都進一步讓平板成為筆電的替代品。

但今年上半年傳統筆電市場仍有成長，IDC 全球移動設備副總裁 Ryan Reith 表示，受微軟宣布將於明年停止支援更新 Windows 7，推動商用電腦換機潮，但未來的成長度能仍不明顯，主要成長仍在筆電、平板二合一產品及輕薄筆電上。