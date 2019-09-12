晶技8月稅前盈餘創10個月新高 前8月每股稅前賺1.34元

台灣頻率元件廠晶技 (3042-TW) 受惠網通、手機高階應用產品出貨順暢，小型化元件 1008 產品也順利出貨，帶動營收成長，今 (12) 日公布 8 月自結稅前盈餘 8927 萬元，創 10 個月來新高，累計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，每股稅前盈餘 1.34 元

晶技 8 月營收營收達 8.31 億元，創 32 個月來新高，自結 8 月稅前盈餘 8927 萬元，月增 9.8%，月增 2.6%，累計計前 8 月稅前盈餘 4.14 億元，年減 3.1%，每股稅前盈餘 1.34 元。

晶技 8 月營收為 8.31 億元，月增 10.31%，年增 11.33%，累計前 8 月營收 51.52 億元，年衰退 0.34%，依手中訂單預估，9 月營收將維持 8.31 億元以上，且目前生產、營收達經濟規模，出貨結構有利，獲利將再增強。

法人圈估，晶技 8 月營收創 32 個月來新高，除因下半年市場熟知的蘋果新手機、穿戴裝置等，石英元件需求進入旺季，據指出，日韓貿易衝突下，晶技下半年出貨將受惠韓廠金額採購增加挹注，毛利率可望逐步向上。

展望第 3 季，法人指出，晶技部分小型化、利基型產品產能滿載，並獲客戶同意調高價格，第 3 季受惠旺季需求，及部分料號價格提高，營收估將較第 2 季成長 2 成，也較去年同期 22.67 億元成長並改寫近 11 季以來新高。

晶技因 3C 電子產業對小型化產品需求大幅提高，日前獲經濟部投資台灣事務所通過回台投資申請案，將在桃園平鎮廠投資 25 億元擴充設備，生產包括 5G 應用石英晶體、微機電產品前端製程及 1008 等小型化產品，預計 2021 年完工，但今年第 4 季將先在台灣平鎮廠開出 2 條小型化產品生產線。