〈蘋果新品發表〉iPad定價具優勢 用生產力工具定位產品 殺出平板血路

蘋果 (AAPL-US) 在秋季發表會上正式宣布推出第七代 iPad、第五代 Apple Watch，其中平板售價最低僅 1 萬元出頭，市場看好銷售動能，而蘋果去年推搭配 iPad 使用的 Apple Pencil、智慧鍵盤後，顯然意圖用生產力工具定位平板產品，產品買氣後市看俏。

另外，蘋果此次推出的新款穿戴裝置 Apple Watch 也持續優化效能，蘋果意圖在這兩項主力產品上，持續維持全球市占第 1 寶座。

蘋果 iPad 優勢不少，搭載晶片性能不輸許多輕薄筆電，加上部分機種如 iPad Pro 可支援 LTE 網路，使用者更可隨處使用，增添方便，加上去年推出 9.7 吋 iPad 開始支援 Apple Pencil、智慧鍵盤，部分機種價格相對筆電更具優勢，成使用者首選生產力工具之一，這也是蘋果瞄準的市場。

蘋果用 iPad 搶攻微型筆電市場，以生產力工具重新定位平板，搭配 Apple Pencil、蘋果智慧鍵盤多工處理工具，成功搶進市場，可預期台代工組裝廠鴻海 (2317-TW) 與仁寶 (2324-TW)，機殼廠可成 (2474-TW)、鴻準 (2354-TW)，電池廠新普 (6121-TW)，被動元件廠國巨 (2327-TW) 等，都可望受惠。

蘋果最新推出的第七代 iPad 以 10.2 吋 Retina 螢幕取代 9.7 吋款，並搭載 800 萬畫素鏡頭、內建 A10 Fusion 晶片，並可同時兼容蘋果智慧鍵盤和第一代 Apple Pencil，第七代 iPad 最低配的基本款 32GB Wi-Fi 版售價為 10900 元。

研調機構 IDC 日前發表今年第 2 季平板電腦市場統計資料，其中蘋果 iPad 出貨量為 1230 萬台，年增 6.1%，市占率達 38.1%，領先第 2 名三星一倍以上，三星出貨量 490 萬台，市占 15.2%，其次依序為華為、亞馬遜與聯想。

穿戴置裝置方面，蘋果發表新一代 Apple Watch Series 5，搭載全新的全時啟動 (Always-On Retina) 螢幕，號稱新款 Watch 電池續航力可達 18 個小時，台灣售價則落在 13400 元起。

蘋果 2015 年推出第 1 代 Apple Watch，開啟抬腕顯示螢幕趨勢，隨後包含三星、Fitbit、小米等都開始採用抬腕顯示螢幕，之後加入觸控、縮放、滾動功能，除了訊息提醒、健康數據偵測外，更通過 NFC 技術導入 Apple Pay 行動支付功能，成為亮點功能，而蘋果也透過 iOS 生態系統，將 Watch 與 iPhone、Mac 等產品搭配，提升用戶黏著度。

而研調機構 Strategy Analytics 最新數據顯示，今年第 2 季全球智慧手錶出貨量成長 44% 達 1230 萬支，蘋果 Apple Watch 就出貨 570 萬台，年增近 5 成，拿下 46.4% 市占，三星出貨 200 萬支位居第二，市占達 16%，Fitbit 則出貨 120 萬支，市占第三達 9.8%。